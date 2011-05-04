به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، سرپرست کانون اصلاح و تربیت فارس در این خصوص اظهار داشت: تفامنامه همکاری بین کانون اصلاح و تربیت فارس و هیئت اسکواش استان به منظور توسعه و گسترش ورزش اسکواش در کانون و همچنین تقویت روحی و جسمی کارکنان، مهرجویان و مددجویان، سربازان وظیفه با توجه به نوع بازی اسکواش منعقد شد.



قاسم اسکندری از دیگر اهداف انعقاد تفاهمنامه همکاری را گسترش و توسعه رشته ورزشی اسکواش در کانون، استعدادیابی در راستای ورزش قهرمانی و حمایت ویژه از قهرمانان عنوان کرد و افزود: فرهنگسازی و درمان اعتیاد و کمک به بازپروری معتادین به منظور جلوگیری از بازگشت مجدد زندانیان به زندان و جامعه پذیری مجدد آنها با استفاده از ورزش اسکواش از مهمترین اهداف گسترش این ورزش در کانون است.

وی با اشاره به تعهدات کانون اصلاح و تربیت فارس اظهار داشت: صدور بخشنامه و دستورالعمل از سوی کانون، فراهم نمودن امکانات بازی اسکواش و اعلام برنامه های آموزشی و مسابقات به هیئت اسکواش از تعهدات تفاهمنامه همکاری است.

سرپرست کانون اصلاح و تربیت فارس با بیان اینکه در این تفاهمنامه زمینه مشارکت حداکثری مددجویان را در آموزش اسکواش فراهم می شود، تصریح کرد: صدور بخشنامه و دستورالعمل از سوی هیئت اسکواش به منظور همکاری با کانون، برگزاری کلاسهای آموزشی طبق درخواست کانون از طریق اعزام مدرس به صورت رایگان، نظارت بر برگزاری مسابقات از طریق اعزام نماینده هیئت، در اختیار قرار دادن وسایل و تجهیزات آموزشی شامل راکت، توپ و... به صورت رایگان در حد امکانات و دراختیار قرار دادن کتاب، جزوه، فیلم و بروشور آشنایی با اسکواش و.... از مواردی است که هیئت اسکواش فارس متعهد به همکاری شده است.