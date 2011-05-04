به گزارش خبرنگار مهر در قم، علیرضا ابوالفتحی قبل از ظهر چهارشنبه در جلسه مشترک هیئت تجاری کشور ترکیه با رئیس سازمان بازرگانی استان قم که در محل این سازمان برگزار شد، روابط دو کشور ترکیه و ایران را خوب ارزیابی و تصریح کرد: با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های خوب بین دو کشور ایران و ترکیه، زمینه تجارت در بخش‌های مختلف بین این دو کشور فراهم است.



تحریم‌ها نتوانسته بر ایران تاثیرگذار باشد



وی خاطر نشان کرد: امنیت خوبی در این کشور حاکم است و باید گفت که ایران تاثیری از تحریم‌های تحمیل شده بر آن نگرفته و شرایط برای داشتن روابط تجاری و اقتصادی مناسب است.



ابوالفتحی اضافه کرد: با توجه به مناسبات خوبی که بین کشورهای مسلمان و ترکیه وجود دارد هیچ راه بسته و محدودیتی برای سرمایه گذاری مشترک بین ایران و ترکیه وجود ندارد.



گسترش روابط تجاری بین ایران و ترکیه با راه اندازی دفتر انجمن راهبردی



وی به زیرساخت‌هایی که اخیرا برای تسهیل روابط بین دو کشور ترکیه و ایران فراهم شده است، اشاره کرد و بیان داشت: با راه اندازی دفتر انجمن راهبردی تجارت ایران و ترکیه به طور قطع شرایط مناسب تری برای گسترش روابط به وجود خواهد آمد.



صنعت نساجی؛ زمینه مناسب تجاری بین ایران و ترکیه



شریک و مشاور شرکت پارس تکستیل ترکیه در بخش دیگری از سخنان خود به زمینه‌های مناسب تجاری بین دو کشور ایران و ترکیه اشاره کرد و گفت: از جمله زمینه‌های مناسب تجاری بین دو کشور، صنعت نساجی است چرا که کشور ترکیه سابقه ۳۰ سال فعالیت در این زمینه، همچنین ۲۰ سال سابقه صادرات محصولات این بخش را به کشورهای اروپایی دارد.



وی خاطر نشان کرد‌: کشور ترکیه به تکونولوژی خوبی در زمینه نساجی دست یافته است و می‌تواند این تکنیک‌ها را به کشور ایران نیز انتقال دهد.

