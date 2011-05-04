به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا افشار ظهر چهارشنبه در نشست با فرمانداران شهرستانهای ساحلی مازندران در استانداری افزود: موضوع ساماندهی سواحل پس از آزادسازی آن، در استانهای ساحلی کشور به کندی صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: به واسطه عدم اجرای طرحهای ساماندهی در سواحل دریا، هم اکنون 80 درصد سواحل سودده نیستند.

قائم مقام وزیر کشور با اشاره به اینکه سالمسازی سواحل باید به عنوان نکته محوری مدنظر مدیران استانهای ساحلی باشد، بیان کرد: با اجرای سالمسازی دریا دیگر هیچ ایرانی، قصد سفر به خارج از کشور را در سرنمی پروراند.

افشار با بیان اینکه طرح جامع ساماندهی سواحل تدوین و برای تصویب به هیئت دولت واصل شده است، یادآور شد: با احداث آزاد راه تهران شمال، زیرساختهای موجود در ساحل مازندران، پاسخگوی جمعیتهای انبوه نیست.

وی با اعلام اینکه سواحل باید به عنوان یک فرصت و نقطه ارتباط عموم مردم برای ارتقاء فرهنگ عمومی در جامعه باشد، گفت: تا قبل از اجرای طرح ملی ساماندهی سواحل، وزارت کشور متولی اجرای طرحهای دریا خواهد بود.

این مسئول وزارت کشور با بیان اینکه فضاهای فرهنگی در نقاط مختلف سواحل خطه شمال و جنوب کشور ایجاد می شود افزود: 800 میلیارد تومان برای اجرای طرح ساماندهی سواحل به دولت پیشنهاد شد.

وی بیان کرد: بخش عمده ای از طرح ساماندهی سواحل در دریای مازندران اجرایی خواهد شد.

افشار با تاکید بر آماده سازی جنگل، مواهب طبیعی و رودخانه های مازندران از طریق دستگاه های مسئول برای گردشگران گفت: باید از این مواهب به عنوان فرصت های سرمایه گذاری در بخش گردشگری استفاده بهینه کرد.

وی گفت: مقرر است تا یک هفته آینده برنامه های طرح سالمسازی دریا در سواحل بر اساس طرح جامع ساماندهی سواحل برای استانها ساحلی ابلاغ و اجرایی شود.

مازندران دارای 338 کیلومتر نوارساحلی است.