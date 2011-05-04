حسین خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین، از شوراهای اسلامیشهر به عنوان پارلمانهایمحلی یاد کرد و اظهار داشت: شوراهای اسلامی برآمده از مردم، برای مردم و نماد حاکمیت دموکراسی و مشارکت مردم در مدیریت امور شهری و روستایی است.

وی افزود: مردم ورامین از پیشتازان عرصه انقلاب و دفاع مقدس بوده و حق بزرگی بر گردن این نظام دارند و از همین رو شایسته بیشترین خدمات می باشند.

این مسئول گفت: نمایندگان مردم ورامین در شورای اسلامی از چهار سال پیش تا کنون، نهایت توان خود را در ارائه خدمات مطلوب و شایسته و در شأن این مردم از طریق برنامه ریزی و تصویب مصوبات عمومی و تخصصی در عرصه شورای اسلامی شهر به کار گرفته اند.

811 مصوبه در سال گذشته به تصویب شورای شهر ورامین رسید

وی ادامه داد: در سال گذشته شورای اسلامی شهر ورامین، 79 جلسه رسمی داشته که در آن، 820 مصوبه به تصویب رسید.

خلیلی خاطرنشان کرد: در جهت تصویب طرحها و لایحه های ارسالی از سوی شهرداری، کمیسیونهای تخصصی نیز به صورت هفتگی جلسات رسمی خود را با حضور مشاوران و اعضاء خود تشکیل دادند.

وی افزود: کمیسیون توسعه، عمران و ترافیک با مدیریت رئیس شورای شهر با برگزاری 65 جلسه دارای 401 مصوبه، کمیسیون حقوقی و برنامه و بودجه با مدیریت نایب رئیس شورا با برگزاری 42 جلسه و 266 مصوبه و کمیسیون فرهنگی با برگزاری 25 جلسه دارای 144 مصوبه بوده است.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر ورامین بیان داشت: نمایندگان مردم ورامین در شورای شهر از ظرفیتهای موجود کارشناسی و علمی در اتخاذ تصمیمات و تصویب مصوبات استفاده نموده و همه موفقیتهای به دست آمده نیز حاصل تعامل مدیران با مردم در عرصه برنامه ریزی و اجرا بوده است.