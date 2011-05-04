محصولات معدنی مازندران قابلیت صادرات را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله صدرزاده ظهر چهارشنبه در جلسه کمیته پایش صادراتی مواد و فرآورده های معدنی استان اظهار داشت: در صورتی که مشکلات و چالش های فرآوری معادن حل و فصل شود امکان صادرات قابل توجه مواد و صنایع معدنی وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: امکان صادرات خدمات فنی و مهندسی معدنی، ماشین آلات معدنی وصادرات محصولات معدنی در مازندران میسر خواهد شد.

صدرزاده تعداد ماده معدنی شناخته شده استان را 13 مورد اعلام کرد و افزود: نشانه هایی از معادن طلا، نقره، مس، آهن، جیوه، وانادیم و کادنیوم در استان یافت شد.

وی عنوان کرد: مازندران در چهار نوع ماده معدنی فلورین، پوکه معدنی، سنگ گرانیت دارای رتبه یک و در ذغال سنگ دارای رتبه دو کشوری است.

نایب رئیس معدنی خانه صنعت و معدن مازندران خاطرنشان کرد: آمادگی صادرات تولیدات معدنی استان را داریم مشروط بر اینکه زمینه لازم فراهم شده، بویژه برگشت سرمایه برای معدنداران تضمین شده باشد و بانک ها و بیمه ها عامل برگشت پول را ضمانت کنند.

صدرزاده گفت: لازم است اطلاعات و شرایط بازار هدف به خوبی برای ما مشخص و مهیا باشد تا صادرات پایداری شکل گیرد.

رئیس انجمن معدن مازندران گفت: کمیته تخصصی صادرات معدن و صنایع معدنی مازندران برای رونق هرچه بیشتر این حوزه تشکیل شود.

غلامرضا فقانی، مدیرعامل خانه صنعت و معدن مازندران نیز گفت: مازندران در آغاز راه صادرات معدن و صنایع معدنی قرار دارد بنابراین نیازمند تلاش مضاعف و برنامه ریزی متناسب و منسجم در این زمینه هستیم.

فقانی، میزان فعلی صادرات معدنی استان را بسیار اندک خواند و خواستار شناسایی بازارهای خارجی توسط سازمان بازرگانی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان شد.

یدالله عبدی، نائب رئیس انجمن معدن مازندران با بیان اینکه عدم حمایتهای قانونی از بخش معدن استان از بزرگترین معضل معدنکاران استان است، اضافه کرد: این در حالی است که معدن ما قابلیت جهانی شدن را دارد و می تواند میزان بالای صادرات در استان را به خود اختصاص دهد.

اعضای حاضر در ادامه ، مهم ترین تهدیدها و موانع صادرات معدنی استان را، نبود بانک اطلاعاتی لازم، فقدان استراتژی تولیدی و صادراتی معدنی، نداشتن موسسات تخصصی معدنی، عدم وجود پایانه صادراتی و اسکله اختصاصی، عدم فعالیت شرکت حمل و نقل بین المللی در مازندران، توسعه نیافتگی زیرساختهای نرم افزاری و سخت افزاری، نبود حمایت قانونی از فروش اعتباری، بالا بودن قیمت تمام شده استخراج و فرآوری،عدم حضور در نمایشگاههای بین المللی و اعزام تورهای تجاری تخصصی اعلام کردند.

بر اساس مطالعات انجام شده کشورهای ترکیه، هند، چین و عربستان می توانند از جمله بازارهای هدف صادرات معدنی استان مازندران محسوب شوند.