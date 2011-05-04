به گزارش خبرنگار مهر در قم، مجید قاسمی قبل از ظهر چهارشنبه در جلسه مشترک هیئت تجاری کشور ترکیه با رئیس سازمان بازرگانی استان قم که در محل این سازمان برگزار شد، از راه اندازی رسمی دفتر انجمن راهبردی تجارت ایران و ترکیه ظرف دو آینده در قم خبر داد و گفت: در حال حاضر این دفتر در استان قونیه ترکیه راه اندازی شده است و با هماهنگی بین سفارت ایران در آنکارا مشغول به فعالیت می باشد.



وی اضافه کرد: همچنین در ایران نیز سایت آزمایشی این انجمن راه اندازی شده و تا دو ماه آینده نیز این دفتر به صورت رسمی در قم مشغول به فعالیت می شود.



روابط تجاری تجار ایران و ترکیه تسهیل می شود



قاسمی در خصوص هدف از راه اندازی این دفتر گفت: بر اساس ظرفیت های موجود و پیشینه فرهنگی 2 کشور ایران و ترکیه مقرر شد تا در بحث توسعه تجارت ما بین این دو کشور و تهسیل روابط تجاری تجار طرفین، دفتر راهبردی تجارت ایران و ترکیه راه اندازی شود.



تنظیم اساس نامه تجارت بین ایران و ترکیه در 63 بند



وی اضافه کرد: در این زمینه مکاتبات زیادی انجام و جلسات مختلفی برگزار گردید و در نهایت بر اساس سیاست های سازمان بازرگانی، اساس نامه تجارت بین دو کشور ایران و ترکیه در 63 بند تنظیم شد.



رئیس انجمن راهبردی تجارت ایران و ترکیه در خصوص زمینه های فعالیت این دفتر اظهار داشت: پذیرش و اعزام هیئت‌های تجاری، همکاری در بخش صادرات و واردات، ایجاد زمینه های سرمایه گذاری مشترک، ایجاد کنسرسیوم های مشترک و بازار تناتر و ... از جمله فعالیت‌های این دفتر خواهد بود.



وی خاطر نشان کرد: با افتتاح این دفتر سطح مبادلات تجاری و تعاملات اقتصادی میان قم و ترکیه به شکل چمشگیری افزایش یافته و موانع پیش رو از میان برداشته می‌شود.