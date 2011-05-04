به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید شهاب الدین صدر روز چهارشنبه در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با تاکید بر اینکه باید توجه ویژه‌ای به حوزه سلامت شود، اظهار کرد: امروز در دنیا به سلامت به عنوان امور زیربنایی نگاه می‌شود.

وی افزود: سرمایه گذاری در حوزه سلامت به عنوان سرمایه گذاری زیربنایی است چرا که برای هر توسعه‌ای در کشور نیازمند جامعه سالم، پویا و متحرک هستیم.

صدر گفت: باید بر اساس برنامه 5 ساله پنجم سهم سلامت از بودجه به 5/7 درصد برسد که امید است تا پایان برنامه به این میزان برسیم.

وی با بیان اینکه در لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای امسال 13 هزار میلیارد تومان اعتبار برای حوزه سلامت در نظر گرفته شده بود، تصریح کرد: در چند روز اخیر با توجه به تغییرات ایجاد شده در مجلس، این بودجه به 16 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در حالیکه سال گذشته این اعتبار 10 هزار میلیارد تومان تعیین شد و موجب کسریهای بسیاری شده بود. البته اعتبار امسال نیز با توجه به کسریها و بدهکاریها کم است و برای رسیدن به جایگاه مورد نظر باید در حوزه سلامت در بودجه سلامت رشد جهشی داشته باشیم.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران با بیان اینکه 60 درصد از هزینه‌های درمان به مردم تحمیل می‌شود، ادامه داد: باید تا پایان برنامه پنجم این میزان به 30 درصد کاهش یابد.

وی افزد: با توجه به اعتبارات امسال 10 درصد از بار هزینه‌ها کاهش می‌یابد و تا پایان سال 90 کمتر از 50 درصد هزینه‌ها به مردم تحمیل می‌شود.