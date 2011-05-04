به گزارش خبرگزاری مهر ، احمد هاشمیان با اعلام این مطلب افزود: نتایج آماری حکایت از این دارد که در سطح لیگ برتر از متوسط موارد مثبت لیگ های برتر جهان کمتر و در سایر رده ها مختصری از متوسط جهانی بالاتر هستیم که امیدواریم در فصل آتی شاهد کاهش چشمگیر آمار و نتایج مثبت باشیم.

رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال در خصوص پاسخ نمونه های ارسالی به آزمایشگاه کلن آلمان اظهار داشت: بیش از 80 نمونه را به آزمایشگاه کلن ارسال کرده ایم که به خاطر حساسیت دو هفته پایانی امروز صبح ایمیلی به این آزمایشگاه ارسال کردیم تا این آزمایشگاه در ارسال پاسخ ها تسریع کند تا بتوانیم در هفته های پایانی کنترل بیشتری بر روی لیگ برتر و لیگ یک داشته باشیم.

وی با اشاره به پوشش گسترده کنترل دوپینگ رقابت های لیگ یک گفت: با توجه به اینکه دوشنبه هفته آینده رقابت های لیگ برتر برای تیم های صعود و سقوط کننده بسیار حساس و تعیین کننده خواهد بود از همین رو پوشش کنترل دوپینگ در این بازیها به صورت گسترده خواهد بود و تعداد بازیکنان بیشتری تحت نمونه گیری دوپینگ قرار خواهند گرفت.

