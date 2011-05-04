نمایشگاه نقاشی "زن دیروز، زن امروز" فراخوان داد

به گزارش خبرنگار مهر در شمیرانات، این نمایشگاه به مناسبت سالروز میلاد با سعادت حضرت زهرا(س) و روز زن برپا می شود و هدف از برگزاری این نمایشگاه، فراهم کردن فرصت برای هنرمندان زن امروز کشور جهت آشنایی و به نمایش درآمدن آثارشان در کنار آثار هنرمندان زن مطرح کشور در دوره معاصر بیان شده است.

در این فراخوان، تمامی هنرمندان زن که خالق آثار نقاشی هستند، دعوت شده اند تا آثار خود را با موضوع آزاد، جهت نمایش در نمایشگاه تا 28 اردیبهشت ماه سال جاری به مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران ارسال کنند.

در این نمایشگاه، آثار منتخب ارسالی هنرمندان زن کشور در کنار آثار موزه ای هنرمندان زن مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران، همچون ایران درودی، منصوره حسینی و... در معرض دید عموم قرار می گیرد.

آثار منتخب همزمان با روز زن به نمایش گذاشته می شود

آثار ارسالی پس از بررسی در کمیته داوری مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران، جهت به نمایش گذاشتن در این نمایشگاه انتخاب شده و همزمان با میلاد خجسته حضرت فاطمه (س) و روز زن از سوم تا هفتم خردادماه در کاخ صاحبقرانیه به نمایش گذاشته می شوند.

هنرمندان زنی که علاقه مند به شرکت در این نمایشگاه هستند، می توانند آثار خود را تا تاریخ یاد شده به روابط عمومی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران، واقع در میدان شهید باهنر(نیاوران) ارائه کنند.