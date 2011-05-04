امنیت بستر اصلی جهاد اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سردار محسن حسن خانی ظهر چهارشنبه در جریان بازدید از عملکرد پلیس به شهرستان ابهر افزود: قعالیت های انجام گرفته در سال گذشته در راستای ایجاد امنیت مطلوب و جلب اعتماد عمومی مردم بوده و شهرستان ابهر جزء موفق ترین شهرستان های استان است.

وی لازمه تحقق جهادی اقتصادی را وجود امنیت مطلوب در سطح جامعه دانست و افزود: پیشرفت هر جامعه ای در زمینه های مختلف اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و غیره در سایه وجود امنیت مطلوب است پس باید به طور جهادی در بعد امنیت کار کنیم .

سردار حسن خانی تاکید کرد: جهادی کار کردن یعنی تمام تلاش و همت مضاعف داشتن و استفاده بهینه از امکانات و منابع موجود.

سردار حسنخانی ادامه داد: در دوران 8 سال دفاع مقدس، رزمندگان اسلام در حالی که تمام ایادی استکبار دست به دست هم داده و علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی توطئه کرده بودند با کمترین امکانات در مقابل استکبار ایستادند و پیروز شدند.

فرماندهی انتظامی استان زنجان تاکید کرد: ما تحت امر ولی امر مسلمین جهان هستیم و تدابیر ایشان در بدنه نیروی انتظامی ساری و جاری است و کارها باید به عنوان یک حسنه تلقی و انجام شود .

سردار حسن خانی با اشاره به دیدار عده ای از فرماندهان انتظامی با آیت الله العظمی لنکرانی گفت: در این دیدار ایشان در جواب سوال برخی از فرماندهان مبنی بر اینکه با توجه به حجم کار فرصت زیادی برای انجام مستحبات را نداریم فرمودند: واجبات را باید انجام داد ولی مستحب همین کاری است که شما می کنید. من حاضرم تمام نمازهای شبم را بدهم به شما ،ثواب یک شب نگهبانی خود را به من بدهید.