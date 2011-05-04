به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مسقط ،علی اکبر صالحی در این دیدار ضمن ابلاغ سلام گرم دکتر احمدی نژاد به پادشاه عمان با اشاره به جایگاه خاص عمان در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: روابط تهران - مسقط با درایت و حکمت سیاسی مسئولان دو کشور به نحو احسن به پیش می رود.

وی در ادامه به همکاری های دو کشور در زمینه انرژی اشاره کرد و افزود: امضای سند همکاری پنج جانبه جمهوری اسلامی ایران ، عمان ، قطر ، ترکمنستان و ازبکستان به منظور ایجاد کریدور ترانزیتی شمال - جنوب در عشق آباد نوید بخش همکاری های سازنده ای در منطقه است.

صالحی با اشاره به تحولات اخیر در منطقه و آثار آن برقراری صلح ، ثبات و امنیت در منطقه و احترام به استقلال و حاکمیت ارضی کشورهای منطقه را مهم ارزیابی کرد.

وزیر امور خارجه گفت: ثبات و امنیت منطقه خلیج فارس برای کشورهای منطقه و جهان بسیار مهم است و این امر جز در پرتو همکاری دسته جمعی کشورهای منطقه برای حل و فصل بحران ها و تأمین مطالبات و خواسته های مشروع مردم محقق نمی شود.

صالحی با مرور تحولات اخیر منطقه به تحولات بحرین اشاره کرد و ادامه داد: مردم بحرین مطالباتی را به شکل مسالمت آمیز مطرح کردند که انتظار می رود با روش های دمکراتیک مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: ورود نیروهای نظامی خارجی به این کشور نه تنها کمکی به حل مشکل نکرده بلکه اوضاع را پیچیده تر کرده است و بیم آن می رود که از این نیز بدتر شود.

در این دیدار پادشاه عمان نیز با تاکید بر ضرورت توسعه بیش از پیش روابط دو کشور سیاست جمهوری اسلامی ایران را در اهتمام برای تقویت صلح و ثبات منطقه ستود و افزود: ما اعتماد و اعتقاد راسخ داریم که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور مهم همواره به دنبال آرامش و ثبات منطقه است.

سلطان قابوس بن سعید تاکید کرد: مسلماً برخی به دنبال ایجاد جدایی و تفرقه هستند که لازم است ما هوشیارانه از این توطئه ها و تفرقه ها فاصله بگیریم.

وی افزود: روابط خوب میان جمهوری اسلامی ایران و عمان متضمن منافع دو کشور و در نهایت منافع همه کشورهای منطقه است.

سلطان قابوس در ادامه با اشاره به تحولات اخیر منطقه بر ضرورت حل و فصل سریع مسائل با لحاظ کردن مطالبات و اصلاحات مردمی تاکید کرد.