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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۷:۰۸

ار ابتدای فصل برداشت/

9 هزار تن محصول گلخانه ای در استان بوشهر تولید شد

9 هزار تن محصول گلخانه ای در استان بوشهر تولید شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: ار ابتدای فصل برداشت محصولات گلخانه ای در این استان تاکنون 9 هزار و 500 تن انواع محصولات گلخانه ای برداشت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمد عمرانی بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه کاشت محصولات گلخانه ای مهر در استان آغاز می شود و برداشت آن خرداد پایان می یابد، افزود: از کل محصولات برداشت شده 9 هزار تن آن گوجه فرنگی بوده است.

وی با اشاره به افزایش هفت درصدی سطح زیر کشت گلخانه ای اضافه کرد: 400 نفر در گلخانه ها مشغول به کارند و بیشتر گلخانه ها در دشتی و دشتستان قرار دارد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر حصولات گلخانه ای استان را شامل گوجه فرنگی، خیار، فلفل، خربزه و نشاء سبزی و صیفی عنوان کرد و گفت: 64 واحد گلخانه ای به وسعت 43 هکتار در استان وجود دارد که سالانه 10 هزار تن محصول و 300 میلیون اصله نشاء سبزی وصیفی در آن تولید می شود.

عمرانی گفت: هشت میلیارد ریال تسهیلات از محل بنگاه های زودبازده اقتصادی به گلخانه های استان اختصاص یافته است.

کد مطلب 1305184

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