9 هزار تن محصول گلخانه ای در استان بوشهر تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمد عمرانی بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه کاشت محصولات گلخانه ای مهر در استان آغاز می شود و برداشت آن خرداد پایان می یابد، افزود: از کل محصولات برداشت شده 9 هزار تن آن گوجه فرنگی بوده است .

وی با اشاره به افزایش هفت درصدی سطح زیر کشت گلخانه ای اضافه کرد: 400 نفر در گلخانه ها مشغول به کارند و بیشتر گلخانه ها در دشتی و دشتستان قرار دارد .

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر حصولات گلخانه ای استان را شامل گوجه فرنگی، خیار، فلفل، خربزه و نشاء سبزی و صیفی عنوان کرد و گفت: 64 واحد گلخانه ای به وسعت 43 هکتار در استان وجود دارد که سالانه 10 هزار تن محصول و 300 میلیون اصله نشاء سبزی وصیفی در آن تولید می شود .