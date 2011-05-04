به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز چهارشنبه تیم داماش برای تعیین ردهبندی تیمهای پنجم و ششم جدول ردهبندی در خانه والیبال تهران به مصاف کرمان رفت و در سه گیم متوالی و با نتایج (25 بر 20)، (25 بر 18 ) و (25 بر 23) صاحب برتری شد.
شاگردان حسین معدنی با کسب این پیروزی در رده پنجم جدول ردهبندی قرار گرفته و کرمانیها رده ششم جدول را به خود اختصاص دادند. ارومیه، ابومسلم خراسان، پیشگامان کویریزد و پرسپولیس تیمهای هفتم تا دهم این رقابتها هستند.
تیم داماش در حالی به عنوان پنجم فصل جاری مسابقات والیبال لیگ برتر بسنده کرد که سال گذشته در رده چهارم این رقابتها قرار گرفته بود.
مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با انجام دو دیدار در مرحله فینال و ردهبندی پیگیری میشود. برنامه این بازیها به این شرح است:
مرحله فینال:
* سایپا البرز - پیکان تهران
مرحله ردهبندی:
* باریج اسانس کاشان - کاله آمل
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