به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور امروز چهارشنبه تیم داماش برای تعیین رده‌بندی تیم‎های پنجم و ششم جدول رده‎بندی در خانه والیبال تهران به مصاف کرمان رفت و در سه گیم متوالی و با نتایج (25 بر 20)، (25 بر 18 ) و (25 بر 23) صاحب برتری شد.

شاگردان حسین معدنی با کسب این پیروزی در رده پنجم جدول رده‎بندی قرار گرفته و کرمانی‎ها رده ششم جدول را به خود اختصاص دادند. ارومیه، ابومسلم خراسان، پیشگامان کویریزد و پرسپولیس تیم‏‎های هفتم تا دهم این رقابت‎ها هستند.

تیم داماش در حالی به عنوان پنجم فصل جاری مسابقات والیبال لیگ برتر بسنده کرد که سال گذشته در رده چهارم این رقابت‌ها قرار گرفته بود.

مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور امروز با انجام دو دیدار در مرحله فینال و رده‎بندی پیگیری می‎شود. برنامه این بازی‌ها به این شرح است:

مرحله فینال:

* سایپا البرز - پیکان تهران

مرحله رده‎بندی:

* باریج اسانس کاشان - کاله آمل