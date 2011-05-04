به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، صلاح قریشی ظهر چهارشنبه در نشست خبری مدیرکل تامین اجتماعی کردستان با خبرنگاران رسانه های جمعی استان، اظهار داشت: اداره کل تامین اجتماعی استان کردستان هم اکنون بیش از 15 میلیارد تومان مطالبه معوق دارد که این میزان مطالبه بر روند ارائه خدمات این اداره کل تاثیر منفی برجایی خواهد گذاشت.

وی با اشاره به اینکه این میزان مطالبه مربوط به شرکت های خصوصی و دولتی در استان کردستان است، افزود: بخش زیادی از مطالبات معوقه تامین اجتماعی کردستان مربوط به شرکت های بزرگ خصوصی است که انتظار می رود هر چه سریعتر نسبت به انجام وظایف قانونی خود در حوزه بیمه تامین اجتماعی اقدام کنند.

معاون مدیر کل تامین اجتماعی استان کردستان بیان داشت: در حال حاضر بالغ بر 25 کارگاه تولیدی و بزرگ در استان کردستان مطالبات تامین اجتماعی را پرداخت نکرده اند که یکی از کارگاه های استان از سال 75 تاکنون مطالبه تامین اجتماعی را پرداخت نکرده و هم اکنون نزدیک به یک میلیارد تومان بدهکار است.

قریشی گفت: تامین اجتماعی اهرم های قانونی را برای وصول مطالبات معوق خود در اختیار دارد ولی انتظار می رود که شرکت ها و کارگاه های بدهکار خود نسبت به رعایت قوانین تامین اجتماعی اهتمام جدی داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خدمت جدید سازمان تامین اجتماعی برای افزایش افراد تحت پوشش خاطرنشان کرد: بیمه کسب و پیشه خانگی از جمله خدمات جدید تامین اجتماعی است که بخشنامه آن توسط دولت ابلاغ و کارهای مقدماتی برای اجرای این طرح نیز آغاز شده است.

معاون مدیر کل تامین اجتماعی کردستان در پایان از افزایش شمار اقشار بیمه شده خبر داد و یادآور شد: بیمه زنان سرپرست خانوار در مناطق شهری، مربیان مهدهای کودک و مسئولان و پرسنل مراکز نگهداری از کودکان بی سرپرست بهزیستی از جمله خدمات جدید سازمان تامین اجتماعی به شمار می رود.