به گزارش خبرنگار مهر در ابرکوه، سودابه کروری ظهر چهارشنبه در مراسم رونمایی از کتاب درختان کهنسال استان یزد اظهار داشت: بسیاری از این درختان به ویژه سرو ابرکوه به رغم توصیه های موکد کارشناسان از سوی مسئولان مورد بی توجهی قرار گرفته است.

وی همچنین از راه اندازی ذخیره‌ گاه ژنتیک درختان کهنسال استان یزد به عنوان یکی از برنامه ‌های خود در یزد یاد و خاطرنشان کرد: با راه‌ اندازی این ذخیره‌ گاه و تکثیر جنسی و غیرجنسی این درختان، در راستای حفظ این گونه ‌ها گام بلندی برخواهیم داشت.

کروری با اشاره به چاپ کتاب درختان کهنسال استان یزد اظهار داشت: اطلاعات موجود در این کتاب از سال 74 با همکاری یک تیم تحقیقاتی جمع آوری شد.

وی افزود: تألیف این کتاب نتیجه 16 سال کار این تیم تحقیقاتی است که حمایت های مدیرکل منابع طبیعی استان یزد در زمینه چاپ این کتاب شایسته تقدیر است.

وی خاطرنشان کرد: با وجود پراکندگی و گستردگی استان یزد با کمک مردم و مسئولان، این درختان به تدریج شناسایی شد و چاپ کتاب نیز سه سال به طول انجامید.

سرو 4500 ساله ابرقو؛ دیرزیست ترین موجود زنده دنیا

مدیرکل منابع طبیعی استان یزد نیز در این مراسم با اشاره به قابلیت‌ های بالای استان یزد در زمینه منابع طبیعی اظهار داشت: امیدواریم اقدامات انجام شده بتواند گامی اساسی در زمینه احیای منابع طبیعی باشد.

محمدرضا عالم افزود: با این اقدامات همچنین در امر توسعه گردشگری نیز گام برداشته ‌ایم که اعتلای نام ایران را به دنبال خواهد داشت.

وی همچنین ضمن تقدیر از زحمات خانم کروری و تیم تحقیقاتی وی، نتیجه این تلاش‌ها را تألیف این کتاب ارزشمند و ماندگار دانست.

سودابه کروری دارای مدرک فوق دکترا در رشته بیوتکنولوژی جنگل و محیط زیست است و تاکنون از وی چهار کتاب به رشته تحریر درآمده است.

از وی همچنین 150 مقاله علمی در نشریات داخلی و بین‌ المللی به چاپ رسیده است.

کتاب درختان کهنسال استان یزد به یونسکو نیز ارائه می‌ شود و به دو زبان فارسی و انگلیسی نگاشته شده است.

سرو 4500 ساله ابرکوه، سروهای دوقلوی روستای مبارکه تفت، سرو کرخنگان، چنار تنگه چنار، درختان گردوی کهنسال طبس و ... از جمله درختان کهنسال استان یزد به شمار می روند که برخی از آنها شهرت جهانی دارند.