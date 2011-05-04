به گزارش خبرنگار مهر، عباس مهدوی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع اعضای شورای روابط عمومی استان در ساری افزود: این شورا در دور جدید فعالیت خود دیگر مجموعه ای تشریفاتی نیست و در این مدت کوتاه با همدلی دبیر و اعضای شورا شاهد تصمیمات و گام های موثر در ارتقاء فعالیت های هنر هشتم در مازندران است.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری نشست های دوره ای با مدیران و همایش بزرگ مسئولان روابط عمومی دستگاهها و سازمان ها در جوارم، تجلیل از بانوان فعال در حوزه روابط عمومی، فراخوان تجلیل از روابط عمومی های پاسخگو، نمایشگاه کاریکاتور با موضوع ارتباطات و تشکیل کمیته های مختلف برای کارآمدی هر چه بیشتر روابط عمومی های استان از جمله فعالیت های شورا محسوب می شود که اجرایی شده و فعالان این عرصه از آن بهره مند خواهند شد.

وی افزود: یکی از مهم ترین عوامل کارآمدی شورای روابط عمومی حساسیت و پیگیری اداره روابط عمومی استانداری در قبال فعالیت های شورا محسوب می شود که خوشبختانه در این دوره شاهد هستیم.

رئیس اداره روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران اظهار داشت: زمانی شورا کارایی خواهد داشت که شاهد تعامل و همراهی همه مدیران روابط عمومی در سطح استان باشیم.

وی به دیگر خط مشی و باور شورای روابط عمومی در این دوره اشاره کرد و گفت: اعضای شورای روابط عمومی استان بر ارائه شیوه های کاربردی و بومی روابط عمومی در ارتباط با مخاطبان تاکید دارند.

سخنگوی شورای روابط عمومی مازندران، تشکیل کمیته های اجرایی، آموزش، پژوهش، فناوری اطلاعات، پشتیبانی، ‌تحقق پیام نوروزی سال، اطلاع رسانی و تبلیغات در شورا اشاره کرد و گفت: هر یک از اعضای شورا به تناسب توانمندی خود، مسئولیت کمیته ها را بر عهده دارند و در پیشبرد اهداف کمیته ها از سایر مدیران روابط عمومی نیز بهره خواهند گرفت.

وی در ادامه افزود: اگر روابط عمومی ها در تصمیم گیری ها و خدمت رسانی به مردم، به جایگاه شایسته ای دست یابند، علاوه بر معرفی مطلوب خدمات نظام و دولت شاهد افزایش سطح رضایتمندی عمومی خواهیم بود.