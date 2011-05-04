به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه،علی زنگی آبادی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه مجمع انتخاباتی رئیس هیئت دوچرخه سواری آذربایجان غربی با اشاره به در دست احداث بودن شش پیست دوچرخه سواری در استانهای مختلف کشور اظهار داشت: از این تعداد پیستهای اراک، یزد و گیلان در مرحله پایانی احداث هستند.

وی با بیان اینکه رشته دوچرخه سواری یکی از ورزشهای پرتحرک و سخت محسوب شده و نیازمند توجه ویژه فدراسیون و هیئتهای استانی و حمایت سازمان تربیت بدنی است اظهار داشت: در راستای تنوع بخشی به این رشته ورزشی رشته جدید "بی ام ایکس" به عنوان رشته مادر که جزو هنرهای مهارتی دوچرخه سواری مطرح است را با برگزاری مسابقات کشوری راه اندازی می کنیم.

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری در ادامه سخنان خود ضمن تاکید بر تقویت بخش همگانی دوچرخه سواری خاطرنشان کرد: متاسفانه امروزه شاهد کم تحرکی افراد جامعه و ماشینی شدن زندگیهای شهری هستیم که این امر نیازمند فرهنگ سازی و توجهات ویژه جهت ایجاد زیر ساختهای همگانی این ورزش ورزشی است.

مدیرکل تربیت بدنی آذربایجان غربی نیز در این جلسه از برگزاری بزرگترین همایش دوچرخه سواری کشور در آذربایجان غربی خبر داد و گفت: این همایش برای نخستین بار تابستان سال جاری در شهرستان میاندوآب برگزار خواهد شد.

علی ملااحمدی افزود: امیدواریم با روی کار آمدن اعضای هیئت جدید بتوانیم شاهد رشد و گسترش دوچرخه سواری در استان و کسب افتخارات روزافزون توسط ورزشکاران و جوانان منطقه باشیم.

در ادامه این جلسه سعید مینایی مهر به عنوان تنها نامزد این مجمع با 16 رای موافق برای چهار سال به عنوان رئیس هیئت دوچرخه سواری آذربایجان غربی انتخاب شد.