نخست وزير سوريه به آنكارا سفر مي كند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، وزارت امور خارجه تركيه با صدوربيانيه اي اعلام كرد: با توجه به اينكه اين اولين ديدارنخست وزير سوريه ازتركيه پس ازسال 1986ميلادي است ، اين سفر براي آنكارا اهيمت زيادي دارد.

دربيانيه وزارت خارجه تركيه آمده است: محورمذاكرات مقامات سوريه وتركيه، تقويت روابط سياسي واقتصادي ونيز بررسي اوضاع وتحولات خاورميانه است.

اين سفر مقام سوري درحالي صورت مي گيرد كه آمريكا تركيه را به عنوان هم پيمان خود درپيمان آتلانتيك شمالي ، ازهمكاري با سوريه وايران برحذرداشته است .

ديدارنخست وزير سوريه ازتركيه سه شنبه وچهارشنبه اين هفته انجام مي شود .