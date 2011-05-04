14 میلیون سهم در تالار بورس خراسان جنوبی معامله شد

سعید هریوندی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند اظهار داشت: در فروردین ماه امسال 14 میلیون و 745 هزار و 417 سهم به ارزش 50 میلیارد ریال در تالار بورس منطقه ای استان معامله شد.

به گفته وی این رقم در مقایسه با فروردین ماه سال قبل از لحاظ حجم معاملات هفت درصد و به لحاظ ارزش معاملات 51 درصد رشد داشته است.

هریوندی بیان داشت: 62 درصد معاملات این ماه مربوط به خرید سهام و 38 درصد آن مربوط به فروش سهام بوده است.

مدیر تالار بورس منطقه ای خراسان جنوبی با اشاره به افتتاح 57 کد معاملاتی جدید یادآور شد: در این ماه شاخص کل بازار سه هزار و 186 واحد افزایش یافت.

هریوندی ادامه داد: شرکت فولاد مبارکه اصفهان، بانک کارآفرین و شرکت حفاری شمال به ترتیب بیشترین ارزش معاملات را در فروردین ماه به خود اختصاص دادند.