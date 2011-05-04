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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۷:۱۸

بروجردی در دیدار مقام ژاپنی:

کشورهای بیگانه نباید با دخالت در امور داخلی دیگران حقوق ملت‌ها را از بین ببرند

کشورهای بیگانه نباید با دخالت در امور داخلی دیگران حقوق ملت‌ها را از بین ببرند

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تحولات منطقه خاورمیانه ناشی از تغییر ذائقه سیاسی مردم در نپذیرفتن حاکمیت‌های موروثی است و کشورهای بیگانه نباید با دخالت در امور داخلی دیگران حقوق ملت‌ها را از بین ببرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایمورا نماینده دولت ژاپن در امور خاورمیانه ظهر امروز با علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

علاءالدین بروجردی در دیدار با ایمور نماینده دولت ژاپن در امور خاورمیانه، با اشاره به ارتباطات دیرینه تاریخی، فرهنگی و علمی دو کشور، گفت: مجلس شورای اسلامی و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از هر گونه اقدامی در جهت توسعه و گسترش ارتباطات فیمابین استقبال و حمایت می‌کند.

وی ضمن ابراز همدردی مجدد با دولت و ملت ژاپن در حادثه زلزله و سونامی، اظهار امیدواری کرد: دولت و ملت ژاپن هر چه سریع‌تر دوره دشوار کنونی را پشت سر بگذارند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با تشریح اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در داشتن روابط دوستانه با سایر کشورها، افزود: جمهوری اسلامی ایران بر ایجاد ارتباط متقابل با کشورهای دوست بر اساس احترام متقابل و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر تاکید دارد.

وی با اشاره به تحولات جاری در منطقه بر عدم دخالت نیروهای بیگانه در امور داخلی کشورها تاکید کرد و گفت: تحولات منطقه خاورمیانه ناشی از تغییر ذائقه سیاسی مردم در نپذیرفتن حاکمیت‌های موروثی است و کشورهای بیگانه نباید با دخالت در امور داخلی دیگران حقوق ملت‌ها را از بین ببرند.

بروجردی با انتقاد از سیاست‌های دوگانه غرب، گفت: کشورهای غربی بویژه آمریکا با استفاده ابزاری از حقوق بشر سعی در نادیده گرفتن حقوق مسلم ملت‌های مسلمان منطقه دارند.

رئیس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی و ژاپن در پایان، همکاری دو کشور در مسائل منطقه‌ای را مهم خواند و بر تداوم و گسترش مراودات اقتصادی، سیاسی و همکاری در بازسازی افغانستان تاکید کرد و اظهار داشت: برای از بین بردن تروریسم و معضلات جهانی مثل مواد مخدر همکاری دو کشور ضرورت دارد.

در ادامه این دیدار ایمور نماینده دولت ژاپن در امور خاورمیانه با اظهار خرسندی از سفر به کشورمان، گفت: دولت ژاپن بر توسعه و گسترش همکاری‌ها در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد.

وی تحولات شمال آفریقا و خاورمیانه را تحولاتی تاثیرگذار بر مسائل منطقه‌ای و جهانی دانست و افزود: دو کشور ژاپن و ایران باید در جهت ایجاد صلح و ثبات منطقه‌ای و جهانی همکاری‌های‌شان را تداوم و تقویت ببخشند.

وی در پایان از دولت و ملت ایران در ابراز همدردی و کمک به زلزله‌زدگان فاجعه ژاپن تشکر و خاطر نشان کرد: محبت مردم ایران در خاطر و ذهن دولت و مردم ژاپن باقی خواهد ماند.

کد مطلب 1305206

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