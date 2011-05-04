به گزارش خبرگزاری مهر، ایمورا نماینده دولت ژاپن در امور خاورمیانه ظهر امروز با علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.
علاءالدین بروجردی در دیدار با ایمور نماینده دولت ژاپن در امور خاورمیانه، با اشاره به ارتباطات دیرینه تاریخی، فرهنگی و علمی دو کشور، گفت: مجلس شورای اسلامی و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از هر گونه اقدامی در جهت توسعه و گسترش ارتباطات فیمابین استقبال و حمایت میکند.
وی ضمن ابراز همدردی مجدد با دولت و ملت ژاپن در حادثه زلزله و سونامی، اظهار امیدواری کرد: دولت و ملت ژاپن هر چه سریعتر دوره دشوار کنونی را پشت سر بگذارند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با تشریح اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در داشتن روابط دوستانه با سایر کشورها، افزود: جمهوری اسلامی ایران بر ایجاد ارتباط متقابل با کشورهای دوست بر اساس احترام متقابل و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر تاکید دارد.
وی با اشاره به تحولات جاری در منطقه بر عدم دخالت نیروهای بیگانه در امور داخلی کشورها تاکید کرد و گفت: تحولات منطقه خاورمیانه ناشی از تغییر ذائقه سیاسی مردم در نپذیرفتن حاکمیتهای موروثی است و کشورهای بیگانه نباید با دخالت در امور داخلی دیگران حقوق ملتها را از بین ببرند.
بروجردی با انتقاد از سیاستهای دوگانه غرب، گفت: کشورهای غربی بویژه آمریکا با استفاده ابزاری از حقوق بشر سعی در نادیده گرفتن حقوق مسلم ملتهای مسلمان منطقه دارند.
رئیس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی و ژاپن در پایان، همکاری دو کشور در مسائل منطقهای را مهم خواند و بر تداوم و گسترش مراودات اقتصادی، سیاسی و همکاری در بازسازی افغانستان تاکید کرد و اظهار داشت: برای از بین بردن تروریسم و معضلات جهانی مثل مواد مخدر همکاری دو کشور ضرورت دارد.
در ادامه این دیدار ایمور نماینده دولت ژاپن در امور خاورمیانه با اظهار خرسندی از سفر به کشورمان، گفت: دولت ژاپن بر توسعه و گسترش همکاریها در عرصههای مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد.
وی تحولات شمال آفریقا و خاورمیانه را تحولاتی تاثیرگذار بر مسائل منطقهای و جهانی دانست و افزود: دو کشور ژاپن و ایران باید در جهت ایجاد صلح و ثبات منطقهای و جهانی همکاریهایشان را تداوم و تقویت ببخشند.
وی در پایان از دولت و ملت ایران در ابراز همدردی و کمک به زلزلهزدگان فاجعه ژاپن تشکر و خاطر نشان کرد: محبت مردم ایران در خاطر و ذهن دولت و مردم ژاپن باقی خواهد ماند.
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