به گزارش خبرنگار مهر در اهر، حسین نصیرپور ظهر چهارشنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران افزود: از این تعداد 126 هزار و 885 نفر جهت ثبت نام مراجعه کرده اند که بیش از 87 درصد مشمولان را شامل می شوند.

وی ادامه داد: هم اکنون دو هزار و 770 نفر نیز در شهرستان اهر مراحل ثبت نام خود را سپری می کنند.

نصیرپور با اشاره به آمار تفکیکی مشمولان دریافت سهام عدالت در شهرستان اهر اظهار داشت: از چهار هزار و 70 فقره دعوتنامه صادر شده ویژه قالیبافان شهرستان اهر دو هزار و 789 نفر ثبت نام کرده اند.

وی ادامه داد : از 80 نفر راننده تاکسی نیز 784 نفر، از چهار هزار و 158 نفر درخواست های مردمی دو هزار و 733 نفر، از 103 نفر زنان سرپرست خانوار 78 نفر اقدام به ثبت نام کرده اند.