به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام والمسلمین محسن کازرونی در جمع معلمان کرجی با تبریک ایام فرخنده گرامیداشت استاد شهید مرتضی مطهری و تجلیل از مقام معلم اظهار داشت: امیدوارم در این سال که به نام جهاد اقتصادی نامگذاری شده بتوانیم درعرصه اقتصادی و از آن مهمتر در عرصه فرهنگی جهاد به گونه ای عمل کنیم که بتوانیم به اهداف عالیه اسلام و انقلاب دست یابیم.

عضو مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: حکمت و معرفت عنصر گمشده دیرین فطرت انسان است که بشر در طول تاریخ حیات خود قصد دستیابی به آن را آغاز کرده و دگر دلبستگی ها، تمایلات روحی و آرزوها و آرمانهایش را به آن معطوف گردانده و تاریخ همیشه شاهد تلاش خستگی ناپذیر انسانهای بزرگ و آرمان گرا در استیفای این گوهر بی بدیل است که نام آنان معلم نهاده شده است.

کازرونی افزود: معلمان گرانقدر راهنما و راه بلد امین و پیشاهنگ صالح انسانیت در پیمودن این پروسه عظیم تکامل و تعالی و به واقع معماران حقیقی ظاهر و باطن فرهنگ و تمدن بشری هستند. از این روی آن بزرگ مرد الهی و آن حکیم راحل عظیم الشان در آیینه جمال هستی تعلیم را نقش انبیای الهی و معلمان را همسنگر و همران پیامبران می یابد و مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای معلم و تعلیم را سنگ بنا و قاعده اساسی بنای رفیع جامعه موعود اسلام ناب محمدی(ص) معرفی فرموده و همواره معلمان را در کمال صمیمیت تجلیل و تکریم می نمایند.

وی خاطر نشان کرد: معلمی عشق است عشقی الهی و آسمانی است که پروردگار مهربان به انسان عطا کرد تا به همت بلند خویش روشنایی شبهای تار جهالت و نادانی باشد. معلمی مهر است مهری که با فطرت انسان سرشته شد تا مردم از ظلمات جهل به نور دانایی رهنمون گردد.

نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: معلمی براستی شغل نیست بلکه نماد ایثار و محبت است و همانند شمع می سوزد و نور افشانی می کند.