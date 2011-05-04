به گزارش خبرنگار مهر در قم، این مراسم جمعه ۱۶ اردیبهشت ماه بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء همزمان با سراسر کشور و برخی کشورهای اسلامی در مسجد اعظم قم برگزار می‌شود.



آیت الله استادی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در این مراسم به ایراد سخنران خواهد پرداخت و مداحان اهل بیت(ع) نیز در در سوگ شهادت‌ ام ابیها، فاطمه زهرا(س) مدیحه خوانی می‌کنند.



همچنین این مراسم به صورت زنده از شبکه سراسری سیمای قرآن و شبکه استانی سیمای قم پخش خواهد شد.



یادآور می‌شود از برنامه‌های تدارک دیده شده در مراسم بزرگداشت چهارمین سالگرد ارتحال حضرت آیت الله حاج شیخ محمد فاضل لنکرانی می‌توان به رونمایی تمبر یادبود آیت الله فاضل لنکرانی‌(ره)، توزیع کتابچه‌ای حاوی ۷۵ مصاحبه از شخصیت‌های مختلف حوزه و دانشگاه در مورد ابعاد شخصیتی آن مرحوم و هزاران ختم قرآن برای شادی روح این مرجع فقید در مساجد مختلف کشور نام برد.

