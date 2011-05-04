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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۲۰:۱۵

70 درصد راههای روستایی مازندران آسفالته است

70 درصد راههای روستایی مازندران آسفالته است

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و ترابری مازندران با اشاره به وجود سه هزار و 24 روستای دارای سکنه در استان اظهار داشت: هم اکنون بیش از 70 درصد روستاهای مازندران آسفالته است.

.به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اسد بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه ایمنی روستاهای مازندران در ساری افزود: مازندران با توجه به نوع اقلیم و شرایط توپوگرافی و تنوع فراورده های کشاورزی، مسئله راههای مناسب روستایی به منظور حمل و نقل سریع تر، آسان تر و ارزان ترین فرآورده ها به بازار مصرف است.

وی خاطرنشان کرد: این اداره کل اقدامات بسیار گسترده و وسیعی را در زمینه بهسازی و احداث راههای روستایی در استان درحال انجام دارد.

مدیر کل راه و ترابری مازندران افزود: بر اساس آخرین مطالعات واحد GIS راههای روستایی این اداره کل، از تعداد سه هزار و 690  روستا در استان، دو هزار و 93 روستا دارای سه هزار و 734 کیلومتر راه آسفالته بوده که از این مقدار ۶۷۵کیلومتر شامل روستاهای زیر ۲۰ خانوار  و سه هزار و 59 کیلومتر روستاهای بالای ۲۰ خانوار است.

مدیر کل راه و ترابری مازندران، در ادامه به وجود چهار هزار و 32 کیلومتر راه شوسه و خاکی در محورهای روستایی اشاره کرد و افزود: با توجه به اهداف این اداره کل در زمینه حفظ و نگهداری راههای ارتباطی استان و بررسی های به عمل آمده دو هزار و 476 کیلومتر از راههای ارتباطی روستایی در استان نیاز به روکش آسفالت دارند.

اسد در خصوص ساخت و احداث پل با دهانه بالای ۲۰ متر به بالا در محورهای روستایی استان اظهار داشت: 120 دستگاه پل با دهانه بالای ۲۰ متر در محورهای روستایی استان موجود بوده و در حال حاضر تعداد ۴۴ دستگاه پل با دهانه مذکور در راههای روستایی استان در دست ساخت است.

 وی ابراز امیدواری کرد: بتوانیم در سایه تعامل و همدلی و خدمت صادقانه تلاشهای مضاعفی را مانند گذشته برای ایجاد یک راه روستایی مناسب و ایمن در استانی سر سبزی چون مازندران ایجاد نموده تا باعث رشد و ترقی در تمامی جهات در این خطه ولایت مدار باشیم.

مازندران دارای هفت هزار و 776 کیلومتر راه روستایی بوده که از این مقدار  چهار هزار کیلومتر آن درمناطق کوهستانی استان قرار دارد.

کد مطلب 1305216

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