به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اتفاقات جنجالی دیدار تراکتورسازی تبریز و صبای قم که روز 11 اردیبهشت ماه جاری در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار شد، تخلفاتی از سوی بازیکنان هر دو تیم صورت گرفت وطبق تصمیم کمیته انضباطی، جاسم کرار بازیکن تیم تراکتور، نادر باقری کمک مربی تیم تراکتور، ابوالفضل حاجی زاده و محسن بیات بازیکنان تیم صبای قم تا اطلاع ثانوی از همراهی تیم هایشان در مسابقات رسمی محرومند.

براساس اعلام فدراسیون فوتبال، نامبردگان به اتفاق سرپرستان و سرمربیان هر دو تیم روز دوشنبه 26 اردیبهشت ماه به کمیته انضباطی احضار شدند.