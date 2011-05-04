به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اتفاقات جنجالی دیدار تراکتورسازی تبریز و صبای قم که روز 11 اردیبهشت ماه جاری در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار شد، تخلفاتی از سوی بازیکنان هر دو تیم صورت گرفت وطبق تصمیم کمیته انضباطی، جاسم کرار بازیکن تیم تراکتور، نادر باقری کمک مربی تیم تراکتور، ابوالفضل حاجی زاده و محسن بیات بازیکنان تیم صبای قم تا اطلاع ثانوی از همراهی تیم هایشان در مسابقات رسمی محرومند.
براساس اعلام فدراسیون فوتبال، نامبردگان به اتفاق سرپرستان و سرمربیان هر دو تیم روز دوشنبه 26 اردیبهشت ماه به کمیته انضباطی احضار شدند.
ضمنا سازمان لیگ برتر از طریق هیئت فوتبال استان آذربایجان شرقی درباره شناسایی تماشاگران، اخلال گران و عواملی که باعث خسارات ورزشگاه و اموال عمومی از جمله زیر ساخت ها و وسایل نقلیه اصحاب رسانه و تماشاگران شدند به شدت پیگیر است و قرار است هیئت فوتبال آذربایجان شرقی تا قبل از رسیدگی انضباطی روز دوشنبه گزارش لازم را به سازمان لیگ اعلام کند.
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