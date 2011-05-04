به گزارش خبرنگار مهر در کرج، قباد نعمتی شهردار و محمدابراهیم کردلو عضو و سخنگوی شورای شهر محمدشهر عصر چهارشنبه از دفتر خبرگزاری مهر استان البرز در کرج بازدید کردند و در نشستی صمیمی با تحریریه خبرگزاری مهر ضمن آشنایی با نحوه فعالیت این خبرگزاری در خصوص مسائل و مشکلات و پتانسیلهای شهرداری محمدشهر گفتگو کردند.

در این نشست شهردار محمدشهر خبرگزاری مهر در کرج را یکی از خبرگزاریهای موفق و مطمئنی معرفی کرد که اکنون نیز در معرفی محمدشهر اثرگذار بوده است.

قباد نعمتی با برشمردن اهمیت نقش رسانه ها در عصر کنونی نقد اصحاب رسانه را نیز به منزله خدمتی سازنده به مدیران برشمرد که در صورت بهره برداری مناسب می تواند منشا خیر در سازمانها و ادرات باشد.

وی با بیان اینکه باغ شهر محمدشهر از ظرفیتهایی بالایی برخوردار است خواهان معرفی ظرفیتهای این شهر اقماری کرج بوی‍ژه در راستای جذب سرمایه گذارشد.

این مسئول که سوابقی همچون بخشداری اشتهارد، بخشداری مرکزی کرج و مدیریت در بخشهای کلان شهری در کرج را برعهده داشته است علاوه بر گفتگو در خصوص مسائل مربوط به محمدشهر تحلیلی نیز از وضعیت کنونی شهرستان کرج در مقایسه با گذشته ارائه کرد و خواهان توجه وی‍ژه رسانه ها و مدیران به رشد جمعیتی و لزوم ایجاد زیرساختها در این شهرستان شد.

سخنگوی شورای شهر محمد شهر نیز ضمن قدردانی از تلاشهای خبرگزاری مهر در راستای انعکاس فعالیتهای شورای این شهر و نیز معرفی محمدشهر و بیان مسائل و مشکلات این شهر پرجمعیت توجه وی‍ژه به این منطقه را خواستار شد.

محمد ابراهیم کردلو که هم اکنون علاوه بر عضویت در شورای شهر محمدشهر مدیریت در یکی از بخشهای استانداری را نیز برعهده دارد از تجلیل از معلمان و کارگران محمدشهر طی برنامه ای از سوی شورا و شهرداری خبر داد.

وی یادآور شد: محمدشهر به دلیل قرار گرفتن در میان دو استان تهران و البرز از قابلبیتهای بالایی برای سرمایه گذاری برخوردار است و از این رو معرفی ظرفیتهای این شهر از سوی رسانه ها می تواند به توسعه روز افزون این شهر کمک کند.

در این نشست در خصوص مسائل محمدشهر در ابعاد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به طور مفصل گفتگو شد.