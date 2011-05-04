به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، "خالد مشعل" گفت: برای برقراری آشتی ملی حاضریم که هر بهایی را بپردازیم. ما خواهان تشکیل دولت مستقل فلسطین هستیم.

وی افزود: ما از مردم، دولت و مقامات مصری به خاطر تلاشهای بی وقفه آنها در فراهم آوردن شرایط لازم برای امضای توافقنامه آشتی ملی قدردانی می کنیم.

مشعل تصریح کرد: نبرد اصلی ما با اسرائیل است ما علیه احدی اعلام جنگ نمی کنیم ما هر فعالیتی در هر جبهه ای از جمله جبهه سیاسی مورد حمایت قرار می دهیم.

رئیس دفتر سیاسی حماس تاکید کرد: هر نتیجه ای که از انتخابات بیرون آید مورد پذیرش ماست و ما از آن استقبال خواهیم کرد.

شایان ذکر است که دیروز گروههای فلسطینی توافقنامه آشتی ملی را مورد موافقت قرار دادند و امروز "خالد مشعل" رئیس دفتر سیاسی حماس و "محمود عباس" رئیس تشکیلات خودگردان قرار است این توافقنامه را امضا کنند.