تامین بودجه خرید سه فروند بالگرد اورژانس هوایی را پیگیری می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم اختتامیه اولین کنگره و جشنواره ملی فوریتهای پزشکی در سالن همایشهای رازی از پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی به عنوان زحمتکش ترین و خدمتگذارترین نیروهای نظام سلامت نام برد و گفت: امروزه خدمات اورژانسهای پیش بیمارستانی و فوریتهای پزشکی کشور به مدد تلاشها و حمایتهای معاونت درمان کاملا با گذشته متفاوت شده است.

وی با اشاره به قانون ارتقای بهره ‌وری نیروهای بالینی نظام سلامت و همچنین استخدام 23 هزار نیرو برای اجرای این قانون ادامه داد: حدود 2 هزار و 39 نفر از این نیروها مربوط به تکنسینهای فوریتهای پزشکی هستند. البته در بخش اورژانس پیش بیمارستانی به تعداد نیروها و پایگاههای بیشتری نیاز است.

دستجردی افزود: در استان تهران همواره شاهد تلاش و زحمات اورژانس تهران هستیم. در مجموع تلاش می‌شود نیروهای انسانی مورد نیاز به صورت استخدامی وارد سیستم شوند. به این منظور استخدام 60 نیرو از معاونت سرمایه انسانی ریاست جمهوری گرفته شده است. همچنین استخدام حدود 450 نیروی دیگر برای فعالیت در اورژانس‌های پیش بیمارستانی در شرف اخذ است تا به این ترتیب مشکلات پرسنلی اورژانس تهران مرتفع شود.

وزیر بهداشت با عنوان این مطلب که امسال را باید سال تجهیز اورژانسها و فوریتهای پزشکی بدانیم، به فعالیت هزار و 878 پایگاه جاده‌ ای و شهری اورژانس‌ پیش بیمارستانی اشاره کرد و گفت: امسال باید به سمت تکمیل شبکه اورژانس پیش بیمارستانی کشور حرکت کنیم.

وی با تاکید بر اینکه باید به رتبه اول دنیا در رسیدگی به بالین بیمار دست یابیم، افزود: در حال حاضر زمان رسیدن به اورژانس بر بالین بیمار در جاده‌ها به طور متوسط 14 دقیقه و در شهرها 8 دقیقه است.

وزیر بهداشت در ادامه از خریداری 100 دستگاه اتوبوس آمبولانس خبر داد و گفت: اقدامات خرید این اتوبوس آمبولانسها در حال انجام است. اتوبوس آمبولانسها برای خدمت رسانی در برخی تصادفات که تعداد مجروح بیشتری دارند بسیار کارآیی دارند. مسئله آمبولانس موتوری نیز بسیار مهم است. میزان مورد نیاز کشور در این زمینه باید برآورد شود تا اگر لازم است طبق برنامه زمانبندی شده تعداد بیشتری از آمبولانس‌های موتوری در اختیار اورژانس پیش بیمارستانی قرار گیرد.

وی با اشاره به پیش‌بینی اورژانس هوایی در برنامه پنجم توسعه کشور افزود: طبق برنامه پنجم توسعه مقرر شده است تا وزارت بهداشت اورژانس هوایی را به سراسر کشور توسعه دهد. در حال حاضر یک فروند بالگرد در اورژانسهای هوایی فعال است. در بررسی انجام شده به این نتیجه رسیدیم که اگر ناوگان اورژانس کشور خود صاحب بالگرد شود به صرفه ‌تر از خرید خدمت از بخش خصوصی است. لذا، در سال جاری تامین اعتبارات و بودجه‌های لازم برای تهیه سه فروند بالگرد را پیگیری می‌کنیم تا در نقاط مورد نیاز مستقر شوند و خدمات لازم را از طریق اورژانس هوایی ارائه دهند.