45 درصد دانشجویان کشور از خوابگاه دانشجویی استفاده می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، علی اکبرمتکان بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم تجلیل از فارغ التحصیلان دانشکده فنی علامه حسن زاده آملی افزود: از این تعداد حدود 67 درصد از خوابگاه یک تا چهار نفره استفاده می کنند.

وی با بیان اینکه از سال 84 تاکنون تعداد دانشجویان کشور از یک میلیون و91 هزار نفر به سه میلیون و790 هزار نفر در زمان فعلی افزایش یافته است، تصریح کرد: خوشبختانه در دولت نهم و دهم سرمایه گذاری خوبی در راستای توسعه فیزیکی و افزایش سطح تحصیلات تکمیلی در کشور شده است.

معاون پشتیبانی و منابع انسانی وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه در دهه 70 به علت کمبود تحصیلات تکمیلی مجبور به اعزام دانشجویان مقاطع کارشناسی و بالاتر به خارج از کشور بودیم، اضافه کرد: خوشبختانه وزارت علوم در سالهای اخیر با افزایش رشته های تحصیلات تکمیلی، امکان تحصیل سطوح بالاتر را در کشور فراهم کرد.

متکان، با اشاره به اینکه تحصیل دانشجویان در خارج از کشور به نحو قابل ملاحظه ای در سالهای اخیر کاهش یافته است، اضافه کرد: هم اکنون دانشگاه و موسسات آموزش عالی کشور برای پذیرش بیش از 250 هزار دانشجو ظرفیت خالی دارند.

وی ادامه داد: تعداد دانشجویان در مقطع دکتری در حال حاضر از 24 هزار نفر در سال 84 به 70هزار نفر در سال جاری افزایش یافته است.

معاون پشتیبانی و منابع انسانی وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری دربخش دیگری از سخنان خود توجه به رشته های علوم انسانی را ضروری خواند و ادامه داد: یکی از آموزه های علوم انسانی بر مبنای جهان بینی اسلامی است.

متکان، گسترش رشته های مختلف در مقاطع مختلف تحصیلی را بر اساس آمایش و نیازهای سرزمینی در کشور بیان کرد و ادامه داد: وزارت علوم اکنون فقط با رشته هایی که به لحاظ مهارتی در استان مورد تقاضا و امکانات زیرساختی آن به راحتی فراهم است موافقت خواهد کرد.

وی ابراز امیدواری کرد: در ایران اسلامی به دنبال دانشجویانی ولایتمدار و با ایمان و تخصص هستیم که برای ایران اسلامی ارزشمند باشند.

در پایان این مراسم از دانشجویان فارغ التحصیل دانشکده فنی علامه حسن زاده آملی تجلیل شد.