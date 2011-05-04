به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حجت الاسلام والمسلمین محمد فتاحی بعد از ظهر چهارشنبه در کارگروه فرهنگ و امور اجتماعی استان با تاکید بر تدوین اطلس فرهنگی استان اظهارداشت: در برنامه چهارم توسعه در ارتباط با تنظیم این اطلس تکالیف لازم بر دوش مسئولان دستگاه های اجرایی گذاشته شد ولی به خاطر تنوع و تعدد مسئولیت های دستگاهها موضوع تدوین این اطلس با وجود اهمیت آن مورد غفلت واقع شد.
وی با بیان اینکه اطلس جامع فرهنگی با توجه به تنوع اقوام و ادیان، همچنین با در نظر گرفتن امکانات موجود در حوزه فرهنگ باید توسط مسئولان دستگاههای اجرایی طراحی شود خاطرنشان کرد: در برنامه پنجم توسعه به طور مجدد در مورد تنظیم این اطلس تاکید شده است که امیدواریم متولیان امور فرهنگ نسبت به تدوین آن همت کنند.
حجت الاسلام فتاحی در ادامه با بیان اینکه باید موضوع فوق در کارگروه فرهنگ و امور اجتماعی توسط کارشناسان، فعالان حوزه فرهنگ و اساتید مجرب به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد تا در این اطلس ویژگیهای فرهنگی استان اعم از تنوع اقوام، ادیان و مذاهب تجلی پیدا کند اظهارداشت: همچنین این اطلس برای سایر دستگاهها و سایر استانها هنگام انجام کارهای مطالعاتی بر روی ساختار اجتماعی قابل استفاده باشد.
این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم طراحی پیوست فرهنگی در استان اشاره کرد و گفت: با مشارکت روحانیان و اساتید علوم دینی در سازمان تبلیغات اسلامی اقدامات مقدماتی برای طراحی پیوست فرهنگی آغاز شده است که برای تداوم این برنامهها باید مسئولان سایر دستگاهها همکاری لازم را داشته باشند.
حجت الاسلام فتاحی بیان کرد: با وجودی که آذربایجان غربی در طول دهه گذشته مهد ادیان، مذاهب و زبانهای مختلف بوده است ولی اتحاد و یکدلی در جای جای این استان به روشنی موج میزند، از این رو باید فرهنگ برجسته و زندگی مسالمتآ میز مردم آذربایجان غربی برای مردم سایر جوامع الگو قرار گیرد.
معاون فرهنگی و پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی اظهار داشت: با توجه به اینکه آئین اسلامی و تمدن اصیل ایرانی در این استان ریشه دوانده است پس مردم در حوزههای مختلف فرهنگ، هنر و ... افراد فرهیخته زیادی را پرورش دادهاند که با تنظیم این اطلس فرهنگی شخصیت و جایگاه این افراد بیش از گذشته مورد توجه قرار می گیرد چه بسا مانند بسیاری از مفاخر شهرت جهانی نیز پیدا کنند.
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