به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حجت ‌الاسلام والمسلمین محمد فتاحی بعد از ظهر چهارشنبه در کار‌گروه فرهنگ و امور اجتماعی استان با تاکید بر تدوین اطلس فرهنگی استان اظهارداشت: در برنامه چهارم توسعه در ارتباط با تنظیم این اطلس تکالیف لازم بر دوش مسئولان دستگاه‌ های اجرایی گذاشته شد ولی به خاطر تنوع و تعدد مسئولیت ‌های دستگاه‌ها موضوع تدوین این اطلس با وجود اهمیت آن مورد غفلت واقع شد.

وی با بیان اینکه اطلس جامع فرهنگی با توجه به تنوع اقوام و ادیان، همچنین با در نظر گرفتن امکانات موجود در حوزه فرهنگ باید توسط مسئولان دستگاه‌های اجرایی طراحی شود خاطرنشان کرد: در برنامه پنجم توسعه به طور مجدد در مورد تنظیم این اطلس تاکید شده است که امیدواریم متولیان امور فرهنگ نسبت به تدوین آن همت کنند .

حجت الاسلام فتاحی در ادامه با بیان اینکه باید موضوع فوق در کار‌گروه فرهنگ و امور اجتماعی توسط کارشناسان، فعالان حوزه فرهنگ و اساتید مجرب به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد تا در این اطلس ویژگی‌های فرهنگی استان اعم از تنوع اقوام، ادیان و مذاهب تجلی پیدا کند اظهارداشت: همچنین این اطلس برای سایر دستگاه‌ها و سایر استان‌ها هنگام انجام کارهای مطالعاتی بر روی ساختار اجتماعی قابل استفاده باشد .

این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم طراحی پیوست فرهنگی در استان اشاره کرد و گفت: با مشارکت روحانیان و اساتید علوم دینی در سازمان تبلیغات اسلامی اقدامات مقدماتی برای طراحی پیوست فرهنگی آغاز شده است که برای تداوم این برنامه‌ها باید مسئولان سایر دستگاه‌ها همکاری لازم را داشته باشند .

حجت الاسلام فتاحی بیان کرد: با وجودی که آذربایجان غربی در طول دهه گذشته مهد ادیان، مذاهب و زبان‌های مختلف بوده است ولی اتحاد و یکدلی در جای جای این استان به روشنی موج می‌زند، از این رو باید فرهنگ برجسته و زندگی مسالمت‌آ میز مردم آذربایجان غربی برای مردم سایر جوامع الگو قرار گیرد .