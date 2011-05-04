به گزارش خبرنگار مهر در قم، جودوکاران شرکت کننده در مسابقات انتخابی جودو رده سنی نوجوانان استان قم، روز چهارشنبه در اوزان منهای 30، 38، 42، 46، 50، 55، 60 و 66 کیلوگرم برای کسب عناوین برتر این پیکارها با یکدیگر مسابقه دادند.



در پایان این مسابقات و در وزن 30 کیلوگرم محمد نعمتی با غلبه بر تمام رقبای خود در جایگاه نخست ایستاد و موفق به کسب عنوان قهرمانی شد، ضمن اینکه در این وزن محمدحسن علی بابایی موفق به کسب مقام نایب قهرمانی شد و میلاد علاء الدینی در جایگاه سوم ایستاد.

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در رقابت‌های وزن 38 کیلوگرم پیکارهای انتخابی جودو نوجوانان استان قم محمدرضا اسماعیل‌گل با شکست تمام رقبای خود موفق به کسب جایگاه نخست و مقام قهرمانی شد، ضمن اینکه در این وزن امیرحسین هاشمیان در جایگاه دوم ایستاد و نایب قهرمانی را کسب کرد و امیرحسین خوش‌گفتار به مقام سوم دست یافت.



در وزن منهای 42 کیلوگرم نفر اول مسعود نبی گل بود که در راه کسب عنوان قهرمانی برابر رقبای خود بهترین عملکرد را داشت، در این وزن مهدی ولی زاده در جایگاه دوم قرار گرفت و نایب قهرمان شد، ضمن اینکه عنوان سوم به رضا وحیدی رسید.



در پایان پیکارهای جذاب و ددینی وزن منهای 46 کیلوگرم مسابقات انتخابی جودو نوجوانان استان قم نیز مهدی سعادتمند موفق به کسب عنوان قهرمانی شد و محمد ایمان باقرزاده در جایگاه دوم ایستاد، ضمن اینکه محمد حیدری صاحب عنوان سوم شد.



در وزن منهای 50 کیلوگرم امیرحسین مرسالی بالاتر از سایر شرکت کنندگان به مقام قهرمانی رسید و در جایگاه نخست ایستاد، ضمن اینکه در این وزن محمدجواد عسگری صاحب عنوان دومی شد و محمد زلفعلی پور به مقام سوم رسید.



در وزن منهای 55 کیلوگرم محمدرضا میرزا گل موفق به کسب عنوان نخست و مقام قهرمانی شد.



در وزن منهای 60 کیلوگرم نیز حساسیت رقابت‌ها بالا بود و در نهایت این علی پستوانچی بود که مقام نخست را از آن خود کرد.

پایان این رقابت‌ها، پیکار جودوکاران وزن منهای 66 کیلوگرم بود که در نهایت محمد الیاسی به مقام قهرمانی رسید، محمدحسن کریمی نایب قهرمان شد و در جایگاه دوم ایستاد و محمدعلی کریمی سوم شد تا بدین ترتیب برترین‌های اوزان مختلف معرفی شوند.