به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حسن صدقی عصر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه از این تعداد 240 مقاله از داخل کشور و 20 مقاله از ترکیه به دبیرخانه کنگره ارسال شده است، اظهار داشت: 40 میهمان خارجی در این کنگره بین المللی به میزبانی ارومیه حضور می یابند.

وی با اشاره به اینکه این کنگره با هدف پر رنگ ساختن تبادلات فرهنگی بین آذربایجان غربی با کشورهای همسایه برگزار می شود، اظهار داشت: برگزاری این کنگره موجبات آشنایی نسل جوان با ثروتهای فرهنگی و رشد و بالندگی جامعه علمی را بدنبال خواهد داشت.

رئیس کنگره بین المللی حسام الدین چلپی همچنین از امضای قرارداد همکاری با کشورهای ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان خبر داد و بیان داشت: براساس پیش نویس این قرارداد همکاریهای مشترکی پیرامون تبادل استاد و دانشجو بین دانشگاههای باکو، اربیل و جمهوری خودمختار نخجوان و ایران انجام خواهد گرفت.

خلا معرفی عارفان نامی ایران باید جبران شود

دبیر کمیته اجرایی کنگره بین المللی حسام الدین چلبی نیز در این نشست افزود: در معرفی ثروتهای فرهنگی با خلا بزرگی مواجه هستیم و بسیاری از مفاخر فرهنگی به بوته فراموشی سپرده شده و یا در گمنامی بسر می برند.

محبوب طالعی بیان کرد: محققین باید شجاعت تحقیق را داشته باشند تا نگذارند ثروتهای فرهنگی مورد تحریف قرار گیرند.

وی، چلپی را مراد مولانا دانست و اظهار داشت: او کسی بود که مولانا را تحت تاثیر ارشادهای خود قرارداد و ذوق خلاق او را به منصه ظهور رساند.

معاون امور فرهنگی دانشگاه ارومیه ادامه داد: مولانا و چلپی هردو متعلق به ایران هستند و پاسداشت شخصیت و اندیشه آنان وظیفه اصلی دانشمندان و محققان است.

دبیر کمیته اجرایی کنگره بین المللی حسام الدین چلبی اظهار داشت: در این کنگره خانم چلپی هشتمین نوه حسام الدین چلپی حضور خواهد داشت.

همایش بین المللی "حسام الدین چلبی اورموی و مثنوی معنوی' " در روزهای 19 و 20 اردیبهشت ماه به میزبانی دانشگاه ارومیه برگزار می شود.

همایش بین المللی "حسام الدین چلبی ارموی و مثنوی معنوی" با هدف معرفی بزرگان علم و ادب و فرهنگ ایرانی و اسلامی توسط مرکز مطالعات و تحقیقات آذربایجان شناسی دانشگاه ارومیه برگزار می شود.

تاثیرگذاری حسام الدین چلبی در آناتولی، تاثیر قرآن و حدیث در مثنوی معنوی، نقش مولانا و حسام الدین چلبی در گسترش فرهنگ ایرانی و اسلامی درآناتولی، معرفی مولوی شناسان ایرانی و ترک، نگاهی به سیمای عرفانی حسان الدین چلبی، مثنوی و نظریه های ادبی و پیام مثنوی معنوی به انسان امروز از محورهای مهم برای تهیه مقالات این همایش هستند.

حسام الدین حسن چلبی اورموی از عارفان بزرگ مشرق زمین و مصاحب و همنشین مولوی بوده و به وجود آمدن مثنوی معنوی یادگار آن مصاحبت است و حتی نظم کتاب مثنوی به درخواست او صورت گرفت بطوریکه ذکر چلبی در مثنوی معنوی بارها آمده، چنانکه مثنوی را به تعبیر شاعرانه حسامی نامه نیز خوانده ‌اند.