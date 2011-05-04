پرورش ماهی کلمه با موفقیت در مازندران انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر در بابلسر، حسن حبیب نژاد بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه شیلاتی مازندران افزود: ماهی تلاجی از گونه های با ارزش و بازارپسند دریای خزر بوده که میزان صید آن در سالهای اخیر به صورت قابل توجهی کاهش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: بر این اساس شیلات مازندران به منظور تامین نیاز بازار و احیاء این گونه در سال 88 نسبت به رها سازی 40 هزار قطعه بچه ماهی با میانگین وزن دو گرم در سه مزرعه پرورش ماهیان گرمابی در شهرستانهای بهشهر، ساری و آمل بصورت کشت توام اقدام و ماهی کلمه جایگزین کپور شد

مدیرکل شیلات مازندران افزود: بررسی کارشناسی شاخصهای تولید مبین آن است که این گونه در محیط پرورشی به خوبی رشد می کند.

وی اظهار داشت: برای نمونه در مزرعه پرورش ماهی تحت پوشش پروژه در شهرستان آمل که دارای مساحتی حدود سه هزارمتر مربع است حدود 12 هزار قطعه بچه ماهی با کپور نقره ای، کپور علفخوار، کپور سرگنده رها سازی شده است.

حبیب نژاد گفت: حدود 10 هزار قطعه ماهی کلمه با میانگین وزن 85 گرم در سال 89 استحصال شد که شاخص بازماندگی حدود 80 درصد است.

وی یادآور شد: وزن کل ماهیان برداشت شده معادل 800 کیلوگرم و قیمت هر کیلو معادل 50 هزار ریال و رقم ریالی درآمد حاصل از فروش حدود 40 میلیون ریال بوده است.

مدیرکل شیلات مازندران افزود: پرورش ماهی کلمه علاوه بر آنکه بستر را برای پرورش گونه های جدید آماده کرده، موجب افزایش درآمد اقتصادی آبزی پروران و تامین نیاز بازار به این گونه با ارزش شده است.