به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، فریدون خدابنده لو ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان، اظهار داشت: با توجه به اجرای طرح های جدید توسط سازمان، میزان بیمه شدگان در استان کردستان طی سال گذشته بالغ بر 13.6 درصد افزایش پیدا کرده است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر جمعیتی بالغ بر 540 هزار نفر از مردم استان کردستان تحت پوشش برنامه ها و خدمات تامین اجتماعی قرار دارند که از این جمع 144 هزار نفر از آنها بیمه شده اصلی در حوزه های مختلف هستند این در حالی است که شمار افراد بیمه شده در سال های اولیه پیروزی انقلاب اسلامی کمتر از 20 هزار نفر بود.

مدیر کل تامین اجتماعی استان کردستان گفت: در حال حاضر تامین اجتماعی خدمات مختلف بیمه ای را به 18 قشر در جامعه ارائه می کند که بخش زیادی از این خدمات طی چهار سال گذشته اجرا شده است و به همین دلیل هم اکنون نیز طرح های جدیدی برای افزایش افراد بیمه شده در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به میزان افراد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی استان کردستان در بخش های مختلف بیان داشت: بیمه شده اختیاری دو هزار و 900 نفر، حرف و مشاغل آزاد پنج هزار و 780 نفر، بیمه نویسندگان و هنرمندان با 238 نفر، مددجویان کمیته امداد حضرت امام با 711 نفر و قالیبافان با هفت هزار و 831 نفر از جمله اقشاری هستند که از خدمات تامین اجتماعی استفاده می کنند.

خدابنده لو در ادامه به دیگر اقشار بهره مند از بیمه تامین اجتماعی در استان کردستان اشاره کرد و افزود: رانندگان برون شهری با هفت هزار و 492 نفر، رانندگان درون شهری با دو هزار و 934 نفر، کارگران ساختمانی با شش هزار و 100 نفر، باربران با دو هزار و 442 نفر، طلاب و روحانیون با هزار و 400 نفر و بسیجیان با 39 نفر از جمله دیگر اقشار بهره مند از بیمه تامین اجتماعی در کردستان به شمار می روند.

وی در پایان یادآور شد: تامین اجتماعی برنامه های متنوعی را برای افزایش پوشش در سطح کشور در دست اقدام قرار داده است که این برنامه به مرور اجرایی می شود.