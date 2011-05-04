به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، نظرسنجی مشترک این روزنامه آمریکایی و موسسه نظرسنجی پیو نشان داد: با وجود مرگ "اسامه بن لادن" رهبر القاعده، آمریکایی ها هنوز به تلاش نظامیان در افغانستان امید ندارند.

در این نظرسنجی حدود 46 درصد از پرسش شوندگان اعلام کردند: درباره عملیاتهای نظامیان آمریکایی در افغانستان مطمئن هستیم، این در حالی است که 48 درصد از مردم ایالات متحده خواهان خروج نظامیان از این کشور جنگ زده در سریعترین زمان ممکن هستند.

این نظرسنجی نشان می دهد دیدگاه مردم ایالات متحده از زمان مرگ بن لادن تاکنون تغییر نکرده است و هر روز شاهد افزایش بدگمانی درباره اوضاع امنیتی نظامیان در افغانستان هستیم، چنانچه تنها یک نفر از پنج آمریکایی از مرگ رهبر القاعده به عنوان اقدامی مهم برای بهبود اوضاع امنیتی در این کشور جنگ زده یاد کرد.

در نظرسنجی روزنامه واشنگتن پست و موسسه نظرسنجی پیو از هر 10 آمریکایی شش نفر اعلام کردند که به توانایی دولت برای جلوگیری از انجام اقدامات تروریستی در خاک ایالات متحده اطمینان خاطر دارند، این در حالی است که با مرگ بن لادن دو سوم از مردم اظهار داشتند اعضای القاعده انتقام می گیرند.

همچنین واشنگتن پست و شبکه خبری "ای بی سی" در نظرسنجی مشترک دیگری اعلام کردند: 49 درصد از پرسش شوندگان مدیریت "باراک اوباما" در جنگ افغانستان را اشتباه می دانند و 44 درصد رضایت خود را از عملکرد رئیس جمهوری آمریکا در این جنگ اعلام کردند.

این نارضایتی ها در حالی بیان می شود که فرمانده های نظامی ایالات متحده درباره افزایش خشونتها در افغانستان و حملات مجدد طالبان و در دست گرفتن کنترل مناطق تحت نظارت نیروهای آمریکایی هشدار داده اند.