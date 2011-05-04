به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، پناه نجف‌ زاده بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه کار‌‌گروه فرهنگ و امور اجتماعی استان اظهارداشت: برخی از استان‌ها برای احیای سینماها و تعمیر بافت فرسوده آنها هزینه‌های کلانی را صرف کردند ولی بعد از گذشت مدت کوتاهی سینما به وضع قبلی برمی‌گردد از این رو برای جلوگیری از تضییع بیت ‌المال و هزینه کردن مبالغ بیهوده از اساس سینما احداث شود .

وی با تاکید مجدد بر اینکه برای احیای سینماهای آذربایجان غربی باید همه مسئولان همکاری کنند بیان داشت: اگر در استان مجموعه فرهنگی و سینمایی با مشارکت دستگاه‌ها احداث شود برای بیش از 150 نفر در حوزه‌های مختلف فرصت‌ شغلی فراهم می ‌شود .

نجف زاده یادآور شد:هم ‌اکنون 19 باب سینما در مناطق مختلف آذربایجان غربی وجود دارد که از این تعداد 13 باب سینما زیر ‌نظر حوزه هنری استان هستند که از این تعداد فقط سه باب سینما در ارومیه به صورت نیمه‌ فعال کار می ‌کنند .

وی افزود: در این 19 باب سینما بیش از هفت هزار صندلی وجود دارد که فقط سه هزار صندلی در سینماهای ارومیه در ایام مختلف سال به ویژه در مواقع اکران فیلم‌های جذاب به کار گرفته می‌شود .