اجرای طرح تابستانی قرآنی «کتاب بیداری» در معاونت صدا

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد لطفی نیاسر در دومین جلسه شورای معارف صدا در سال 90 در خصوص طرح های تابستانی قرآنی معاونت صدا گفت: امسال دومین طرح تابستانی قرآنی در معاونت صدا برگزار می‌شود که بنا به پیشنهاد رادیو قرآن، با عنوان «کتاب بیداری» نام گرفته است.



وی زمان اجرای این طرح را از ابتدای تابستان تا پایان هفته سوم شهریور ماه عنوان کرد و افزود: محوریت این طرح سورة صف و انفال می باشد و شبکه های رادیویی در این طرح براساس مأموریت و مخاطبان هدف خود، حضور پیدا می‌کنند.



لطفی نیاسر در ادامه خاطر نشان کرد: عناوین و زمان پخش برنامه های شبکه های رادیویی در این طرح به زودی به اطلاع عموم مخاطبان خواهد رسید.



وی همچنین به موضوع گرامی داشت استاد مرحوم الهی قمشه ای و استاد مرحوم رحیم مؤذن زاده اردبیلی را در سالروز وفاتشان اشاره کرد و بیان داشت: در سالروز وفات این بزرگواران با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره این عزیزان، به خدمات آنها پرداخته خواهد شد.



مدیر رادیو معارف در پایان از آمادگی دبیرخانه شورای معارف صدا برای دریافت نظرات مخاطبان در رابطه با برنامه های معارفی تمامی شبکه های رادیویی خبر داد و گفت: مخاطبان برای ارسال نظرات خود می توانند از نشانی ایمیل به آدرس radiomaaref@irib.ir استفاده کنند.



لازم به ذکر است، شورای معارف صدا از سال 87 با هدف سیاست گذاری در برنامه های معارفی شبکه های رادیویی راه اندازی شد و شبکه های ایران، تهران، جوان، قرآن، نــوا، گفتگو، ایران صدا، صدای آشنا، سلامت، اقتصاد، فرهنگ و معارف عضو این شورا می باشند و مدیر رادیو معارف دبیری این شورا را بر عهده دارد.