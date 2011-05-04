به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، عباس رهی عصر چهارشنبه در جلسه ستاد اقامه نماز استان سمنان گفت: در سفر رئیس ستاد اقامه نماز کشور به استان مقرر شد تا آغاز سال تحصیلی جدید با همکاری استانداری و دستگاههای اجرایی60 نماز خانه به تعداد نمازخانه در حال ساخت استان سمنان اضافه شود.

وی افزود: این نمازخانه ها در در مدارس بالای 100 نفر دانش آموز ساخته می شود.

عباس رهی ساخت سالن چند منظوره ی مرکز مهدویت استان، با هدف نشر و ترویج مهدویت را هم از مصوبات جلسه با رئیس ستاد اقامه نماز استان عنوان کرد.

حمایت دستگاههای اجرایی برای اقامه نماز در مدارس و برنامه ریزی برای حضور امامان جماعات در مدارس و اقامه نماز، حداقل دور روز در هفته از پیشنهادات استاندار در این جلسه بود.