كورش زارعي و"مويه هاي شبانه" نغمه ثميني

"كورش زارعي " يكي از20كارگردان انتخاب شده مرحله دوم بازخواني توسط خانه تئاتر است. وي در گفت وگو با خبرنگار تئاتر "مهر " با بيان مطلب فوق افزود: هم اكنون با گروه تئاتر خود مشغول تمرين در تئاتر شهر هستم . فروغ قجابيگلي ، وفا طرفه و محمد رضا آزاد بازيگران اين نمايش هستند.

اين كارگردان عمده مشكل گروه خود را سالن تمرين عنوان كرد وگفت: به دليل ترافيك تمرينات تئاتر در تئاتر شهر، ما با مشكل مكان تمرين مواجه هستيم و در زمان مشخصي نمي توانيم تمرين كنيم.

زارعي همچنين گفت: اسم نمايش " مويه هاي شبانه " تغيير خواهد كرد و طي صحبتهايي با خانم ثميني، قرار است در متن هم تغييراتي ايجاد شود.

لازم به توضيح است، بسياري ازكارگردانان انتخاب شده مرحله دوم بازخواني به دليل آماده نشدن نمايششان به خاطر مشكل سالن تمرين و زمان كم تا بازبيني ، تصميم به انصراف از حضور در جشنواره تئاتر فجر راگرفته اند .

عضو گروه آيين در اين باره گفت: هنوزعرصه به ما آنقدر سخت نشده كه انصراف بدهيم، اما اگر شرايط تمرين ما هم دشوار شود، انصراف خواهيم داد.

اين كارگردان تصريح كرد كه اكنون تمرين آنها در مرحله ميزانسن دادن است.

كورش زارعي طي چند ماه گذشته " شب محبوبه " را در تالار سايه تئاتر شهر اجرا كرد.