به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، ابراهیم فتح الهی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه کار‌‌گروه فرهنگ و امور اجتماعی استان اظهارداشت: رمز موفقیت در اجرای برنامه های شاخص در حوزه های فرهنگی، داشتن مطالعه، تحقیق و پژوهش و نیاز سنجی اجرای آن برنامه است که این امر باید مورد توجه مسئولین نهاد های مختلف قرار گیرد.

وی با اشاره به میزان بودجه فرهنگی ابلاغی به استان در سال گذشته ادامه داد: اجرای برنامه های فاخر فرهنگی، توجه به آموزش و پرورش، کمک به احداث مصلاها و مساجد و مراکز علوم دینی یکی از مهمترین دستاوردهای تخصیص بودجه فرهنگی به استان بوده است.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی در ادامه برنامه های فرهنگی ارائه شده توسط استان به هیئت دولت در سال قبل را 183 برنامه عنوان کرد و گفت: از این تعداد برنامه 32 برنامه توسط هیئت دولت تصویب شد که در این راستا حدود 110میلیارد ریال در استان جذب و هزینه شد.

فتح الهی با تاکید بر حمایت از تدوین اطلس فرهنگی استان گفت: تهیه اطلس فرهنگی استان و پیوست فرهنگی برنامه ها را در جهت پیشبرد اهداف فرهنگی باید جدی بگیریم.

این مسئول همچنین بر ساماندهی سینماهای موجود در استان به عنوان ابزار مهم تحول فرهنگی و اجتماعی در جامعه تاکید و اظهار داشت: سینما ها یک مجموعه فرهنگی کامل هستند که امروزه برای این ابزار مهم فرهنگی رقبای رسانه ای زیادی همچون رسانه های صوتی و تصویری پیدا شده است.

وی اضافه کرد: متاسفانه در استان ما به امر سینما و ساماندهی امکانات این فضای فرهنگی جهت ارائه امکانات لازم توجه کمتری شده است که امیدواریم با توجه مسئولین ذیربط وضع سینما های ما هم از لحاظ کیفیت و هم از لحاظ کمیت بهبود یابد.

فتح الهی خاطرنشان کرد: دولت عدالت محور نهم و دهم ، دولتی با رویکرد تحول گرا است و تحولات خود را در عرصه های مختلف علمی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایجاد می کند که در عرصه اجتماعی با سه محور تحکیم بنیان خانواده ، ترویج روزی حلال و توجه به بحث قانون گرایی، با شعارهای خانواده زنده ترین عنصر در جامعه، اقتصاد سالم در جامعه و توجه به روابط اجتماعی تحولات خود را آغاز کرده است.