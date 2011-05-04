به گزارش خبرنگار مهر، بهمن دری که در ساعات پایانی نخستین روز نمایشگاه کتاب تهران در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت، در پاسخ به این سوال که "آیا از پلیس امنیت اخلاقی برای رعایت حجاب و عفاف در مصلی استفاده خواهد شد؟" ضمن تاکید بر رعایت بیشتر این مسئله در نمایشگاه گفت: نه. به دلیل اینکه متصدیان غرفه‌ها نمایندگان تام‌الاختیار ناشران هستند و از سوی دیگر آئین‌نامه و مقررات مربوط به حضور در نمایشگاه توسط خود آنها امضا شده، ملزم به رعایت این ضوابط هستند.

وی در عین حال افزود: تذکرات ما بیشتر تذکرات اخلاقی است.

رئیس نمایشگاه کتاب تهران اضاافه کرد: ما از همه ظرفیت‌ها استفاده کرده‌ایم و این در حالی است که مصلی امسال کوچک شده است، اما 25 درصد بیشتر از سال گذشته ناشران را ثبت نام کردیم و در حال حاضر هم حدود 2411 ناشر داخلی و 1600 ناشر داخلی در نمایشگاه حضور دارند.

دری ادامه داد: چند ناشر دیگر هم هستند که ما سعی می‌کنیم آنها را نیز به صورت همراه و نمایندگی در نمایشگاه حضور دهیم.

معاون فرهنگی وزیر ارشاد در پاسخ به سوالی درباره پاسخگو بودن مسئولان کمیته‌های مختلف نمایشگاه به سوالات خبرنگاران، ضمن اشاره به وسعت فضای نمایشگاه گفت: بعضی از مسئولان گاهی اوقات تا ساعت 3 نصف شب هم در مصلی حضور دارند و با این حال نمی شود هر لحظه که خبرنگاران خواستند، آنها هم جواب سوال ها را بدهند.

رئیس نمایشگاه کتاب تهران همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که پرسید تا این لحظه آیا گزارشی از تخلف از سوی ناشران و غرفه داران حاضر در نمایشگاه گزارش شده است؟ گفت: یکی دو تا گزارش رسیده که مربوط به بخش لاتین است. مشکلی هم که بوده، مربوط به بخش تبلیغات و در واقع نصب یک پوستر بوده که مغایر با ضوابط بوده است.

وی همچنین درباره عرضه کتاب‌هایی با هدف ترویج وهابی‌گری توسط برخی ناشران عرب تاکید کرد: اگر این اتفاق بیفتد، جلویش را می‌گیریم، ولی هنوز گزارشی به ما ارائه نشده است.