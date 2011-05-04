42 نماینده مجلس به رئیس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی تذکر دادند

محمد رضا تابش در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد از تذکر 42 نماینده مجلس به رئیس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی در خصوص لزوم تقویت هرچه بیشتر موسسات تحقیقات تک محصولی خبر داد.

وی افزود: در این تذکر بر لزوم تقویت هرچه بیشتر موسسات تحقیقات تک محصولی همچون برنج، چغندرقند، پسته، خرما، مرکبات و پنبه و جلوگیری از انحلال، ادغام و تضعیف آنها تاکید شده است

به گفته رئیس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس شورای اسلامی، در این تذکر آمد است: فلسفه تاسیس موسسات تک محصولی (برنج، چغندرقند، پسته، خرما، مرکبات و پنبه) در قطب های تولید این محصولات، تقویت خرید، کاهش تمرکز در کلانشهرها (از جمله تهران) و حضور متخصصان و پژوهشگران در مراکز تولید این محصولات است که نتایج خوبی را در افزایش راندمان تولید به دنبال داشت بر همین اساس خواهشمند است با توجه به روند تخصصی شدن تحقیقات در علوم مختلف به خصوص کشاورزی و لزوم استفاده از تجربیات سایر کشورها و جایگاه مهم تولید این محصولات و ارز آوری آنها و عملکرد مناسب مراکز تحقیقات تک محصولی، از انحلال،‌ ادغام و تضعیف جایگاه آنها جلوگیری به عمل آورده، بلکه زمینه ای را فراهم آورید تا با توجه به سیاست تمرکز زدایی دولت با تقویت جایگاه این موسسات زمینه انتقال افراد متخصص شاغل در وزارتخانه‌ها و موسسات تحقیقاتی به این مراکز فراهم آید.

این نامه توسط محمدرضا تابش نماینده اردکان و رئیس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار، عباس رجایی نماینده اراک و رئیس کمسیون کشاورزی، علی عباسپور نماینده تهران و رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات، حسن کامران نماینده اصفهان، غلامرضا کرمی و محمدعلی کریمی نمایندگان کرمان، محمدحسین مقیمی نماینده خمین، سید کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا، محمدرضا امیری نماینده کهنوج و حسین اسلامی نماینده ساوه به امضا رسیده است.

نادرقاضی پور (ارومیه)، بهمن اخوان (تفرش)، جواد جهانگیرزاده (ارومیه)، سید حسین دهدشتی (آبادان)، فریدون حسنوند(اندیمشک)، سید شریف حسینی (اهواز)، ابوالفتح نیکنام (تنکابن و رامسر)، علی میرزایی (فومن و رشت)، عبدالله رستگار(گنبد)، عزت الله اکبری (قائمشهر)، سید رضا اکرمی (تهران)، هاشم سواری (دشت آزادگان)، سید مهدی صادق (آستانه اشرفیه)، عبدالله کعبی (آبادان)، مصطفی مطورزاده (خرمشهر)، عزیز اکبریان(کرج)، شهریار طاهرپور (تویسرکان)، سید احمدرضا دستغیب (شیراز)، اسدالله عباسی (رودبار و املش)، یوسف ن‍ژاد (ساری)، فرهمند(ابرکوه)، محمدجواد نظری مهر(کردکوی)، اختیاری (زرتشتیان)، بهمن محمدیاری (تالش)، سید نجیب حسینی (مینودشت)، حسین امیری (زرند ، کوهبان)، دهقان ناصر آبادی(کازرون)، حسن تامینی (رشت)، حسین هاشمیان (رفسنجان)، محسن نریمان (بابل)، محسنی (چالوس)، شجاعی کیاسری (ساری ) نیز از دیگر امضا کنندگان این نامه هستند.