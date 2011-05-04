به گزارش خبرنگار مهر در قم، عبدالسعید حقیقی مقدم ظهر چهارشنبه در همایش بزرگداشت مقام معلمان بسیجی با اشاره به ریشه های پیروزی انقلاب اسلامی، توسل به اهل بیت(ع) عصمت و طهارت را رمز اصلی تحقق نظام اسلامی دانست و تصریح کرد: دشمنان هنوز هم این رمز را درک نکرده و آگاهی روز افزون ملت ایران به سبب توجه به آموزه های اهل بیت(ع) را باور نکرده اند.
وی با تاکید بر نقش معلمان و طلایه داری آنان در آگاهی بخشی به اقشار مختلف جامعه، بیان داشت: معلمان باید بیش از هرکس دیگری در جامعه از دسیسه های دشمنان آگاه باشند و در این موارد به مردم آگاهی دهند.
سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری قم با اشاره به ویژگی های فرهنگ بسیجی، بسیج را یک مجموعه حق طلب، حق پذیر و حق جو دانست و تصریح کرد: فرهنگ بسیجی در بخش های مختلف جامعه جاری است و باید با تمام توان از این جریان حفاظت کرد.
وی افزود: امروز موفقیت های دولت نهم و دهم در کل کشور و در استان مقدس قم حاصل تفکر بسیجی در عرصه اجرایی است.
حقیقی مقدم در بخش دیگری از سخنان خود تلاش های جدی در عرصه اجرایی، اقتصادی و عمرانی در استان قم را حاصل رویکرد جدی استاندار قم دانست و اظهار داشت: هیچ پروژه شهری در قم وجود ندارد که بدون حمایت مستقیم دولت به ثمر رسیده باشد.
فرماندار قم با بیان اینکه تمام فعالیت های عمرانی و اقتصادی استان قم با پیگیری مستمر استاندار قم در حال اجرا و به ثمر رسیدن است، ادامه داد: به نتیجه رسیدن پروژه آبرسانی به قم، منوریل و مواردی از این دست، همگی در سایه پیگیری های منسجم و اثرگذار استانی به نتیجه رسیده است.
سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری قم همراهی و هماهنگی بین مدیریت شهری و اجرایی استان را اثرگذار دانست و خاطرنشان کرد: به بار نشستن اقدامات بزرگی همچون پروژه منوریل و طرح عظیم حرم جمکران در نتیجه هماهنگی بین این دو مجموعه است.
قم - خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری قم با اشاره به نقش و جایگاه معلمان در هدایت جامعه، گفت: معلمان از مهم ترین طلایه داران آگاهی بخشی به جامعه هستند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، عبدالسعید حقیقی مقدم ظهر چهارشنبه در همایش بزرگداشت مقام معلمان بسیجی با اشاره به ریشه های پیروزی انقلاب اسلامی، توسل به اهل بیت(ع) عصمت و طهارت را رمز اصلی تحقق نظام اسلامی دانست و تصریح کرد: دشمنان هنوز هم این رمز را درک نکرده و آگاهی روز افزون ملت ایران به سبب توجه به آموزه های اهل بیت(ع) را باور نکرده اند.
نظر شما