به گزارش خبرنگار مهر در قم، عبدالسعید حقیقی مقدم ظهر چهارشنبه در همایش بزرگداشت مقام معلمان بسیجی با اشاره به ریشه های پیروزی انقلاب اسلامی، توسل به اهل بیت(ع) عصمت و طهارت را رمز اصلی تحقق نظام اسلامی دانست و تصریح کرد: دشمنان هنوز هم این رمز را درک نکرده و آگاهی روز افزون ملت ایران به سبب توجه به آموزه های اهل بیت(ع) را باور نکرده اند.



وی با تاکید بر نقش معلمان و طلایه داری آنان در آگاهی بخشی به اقشار مختلف جامعه، بیان داشت: معلمان باید بیش از هرکس دیگری در جامعه از دسیسه های دشمنان آگاه باشند و در این موارد به مردم آگاهی دهند.



سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری قم با اشاره به ویژگی های فرهنگ بسیجی، بسیج را یک مجموعه حق طلب، حق پذیر و حق جو دانست و تصریح کرد: فرهنگ بسیجی در بخش های مختلف جامعه جاری است و باید با تمام توان از این جریان حفاظت کرد.



وی افزود: امروز موفقیت های دولت نهم و دهم در کل کشور و در استان مقدس قم حاصل تفکر بسیجی در عرصه اجرایی است.



حقیقی مقدم در بخش دیگری از سخنان خود تلاش های جدی در عرصه اجرایی، اقتصادی و عمرانی در استان قم را حاصل رویکرد جدی استاندار قم دانست و اظهار داشت: هیچ پروژه شهری در قم وجود ندارد که بدون حمایت مستقیم دولت به ثمر رسیده باشد.



فرماندار قم با بیان اینکه تمام فعالیت های عمرانی و اقتصادی استان قم با پیگیری مستمر استاندار قم در حال اجرا و به ثمر رسیدن است، ادامه داد: به نتیجه رسیدن پروژه آبرسانی به قم، منوریل و مواردی از این دست، همگی در سایه پیگیری های منسجم و اثرگذار استانی به نتیجه رسیده است.



سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری قم همراهی و هماهنگی بین مدیریت شهری و اجرایی استان را اثرگذار دانست و خاطرنشان کرد: به بار نشستن اقدامات بزرگی همچون پروژه منوریل و طرح عظیم حرم جمکران در نتیجه هماهنگی بین این دو مجموعه است.