به گزارش خبرنگار مهر، مراسم سومین روز درگذشت حاج حسین زاکانی پدر علیرضا زاکانی نماینده مجلس شورای اسلامی عصر امروز برگزار شد.

در این مراسم که از ساعت 15:30 دقیقه در مسجدالنبی نارمک برگزار شد اعضای سازمان بسیج دانشجویی و پزشکی، ورزشکاران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.

همچنین اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی، حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، علی دارابی معاونت سیمای سازمان صداوسیما، غلامحسین الهام مشاور رئیس جمهور، مهرداد بذرپاش قائم مقام بنیاد تعاون سپاه و بسیاری دیگر از شخصیت های لشکری و کشوری و هم چنین چهره‌های رسانه ای در این مراسم حضور داشتند.

گفتنی است حاج حسین زاکانی از پهلوانان ورزش باستانی و داوران بین المللی کشتی بود که سه روز پیش دار فانی را وداع گفت.