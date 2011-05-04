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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۷:۴۲

در کمتر از یک ماه/

وعده استاندار تهران برای راه اندازی ICU بیمارستان ضیائیان تحقق یافت

وعده استاندار تهران برای راه اندازی ICU بیمارستان ضیائیان تحقق یافت

شهرستانهای تهران - خبرگزاری مهر: به دنبال بازدید اواخر فروردین ماه سال جاری مرتضی تمدن از بیمارستان ضیائیان تهران و اختصاص 10 میلیارد ریال جهت راه اندازی بخش ICU این بیمارستان، فردا این بخش بهره برداری می شود.

استاندار تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در استان تهران در این خصوص گفت: توجه دولت به مناطق محروم بسیار جدی است و استانداری همواره در تلاش است تا عدالت را در توزیع امکانات و خدمات در همه مناطق رعایت کند.

تمدن با ذکر اینکه بیمارستان ضیائیان در منطقه 17 تهران، یکی از مراکز درمانی مورد استفاده جمعیت پرشمار افراد کمتر برخوردار در جنوب شهر تهران به شمار می آید، افزود: ایجاد و فراهم نمودن امکانات در مناطق محروم به عنوان یک وظیفه حاکمیتی همواره سر لوحه اقدامات استانداری تهران در سطح شهر و شهرستانهای استان است.

بیمارستان ضیائیان در خیابان ابوذر و در منطقه 17 شهرداری تهران واقع شده و جمعیتی بیش از 400 هزار نفر را تحت پوشش دارد.

کد مطلب 1305264

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