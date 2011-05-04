وعده استاندار تهران برای راه اندازی ICU بیمارستان ضیائیان تحقق یافت

استاندار تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در استان تهران در این خصوص گفت: توجه دولت به مناطق محروم بسیار جدی است و استانداری همواره در تلاش است تا عدالت را در توزیع امکانات و خدمات در همه مناطق رعایت کند.

تمدن با ذکر اینکه بیمارستان ضیائیان در منطقه 17 تهران، یکی از مراکز درمانی مورد استفاده جمعیت پرشمار افراد کمتر برخوردار در جنوب شهر تهران به شمار می آید، افزود: ایجاد و فراهم نمودن امکانات در مناطق محروم به عنوان یک وظیفه حاکمیتی همواره سر لوحه اقدامات استانداری تهران در سطح شهر و شهرستانهای استان است.

بیمارستان ضیائیان در خیابان ابوذر و در منطقه 17 شهرداری تهران واقع شده و جمعیتی بیش از 400 هزار نفر را تحت پوشش دارد.