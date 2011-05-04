نامه وزیر ارشاد به رئیس جمهور/ چیتگر مکانی مناسب برای نمایشگاه کتاب است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی که عصر امروز چهارشنبه برای بازدید از نمایشگاه کتاب تهران به مصلای امام خمینی (ره) آمده بود در جمع خبرنگاران از حضور هیئت های مختلف خارجی در نمایشگاه خبر داد و گفت: فردا یک هیئت عراقی و در چند روز آینده هم هیئت های از مصر و چند کشور دیگر به نمایشگاه می آیند.

وی ارزیابی اش از نمایشگاه امسال را اینگونه بیان کرد: ناشران در مقایسه با سال های قبل زودتر در مصلی مستقر شده اند و نظم خوبی حاکم است.

حسینی درباره وعده رئیس جمهور برای اختصاص فضایی برای نمایشگاه کتاب تهران تاکید کرد: من امروز نامه ای را به رئیس جمهور دادم و اعلام کردم که اگر زمین در اختیار ما قرار گیرد، می توانیم به سرعت آن را بسازیم تا از سال آینده مشکل جا برای ناشران متعددی که داریم، برطرف شود.

وزیر ارشاد با اشاره به نمایشگاه های متعددی که در سطح کشور برگزار می شود بر لزوم ساخت محلی دائمی و در عین حال مناسب برای برپایی این نمایشگاهها تاکید کرد و افزود: البته جایی که در نظر گرفته می شود، باید مکان وسیعی باشد تا از نظر پارکینگ و دسترسی به ناوگان حمل و نقل عمومی مشکلی به وجود نیاید.

وی اضافه کرد: هم چیتگر می تواند جای خوبی باشد و هم در سمت جاده قم.

حسینی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با توجه به خالی ماندن برخی غرفه های مصلی آیا قرار است ناشرانی که شرایط لازم را برای حضور در نمایشگاه کسب نکرده اند، سرانجام در نمایشگاه حضور می یابند؟ گفت: بلافاصله ناشران دیگری را جایگزین ناشرانی که نیامده اند، می کنیم.

وزیر ارشاد همچنین از رایزنی برای اختصاص تسهیلات بانکی کم بهره به فعالان عرصه چاپ و نشر در هیئت دولت خبر داد.