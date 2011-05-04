به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه محیط، "جمال سالم" یکی از سخنگویان انقلابیون گفت : نیروهای قذافی به افرادی که منتظر ترک مصراته بودند حمله کردند که تاکنون پنج کشته برجای گذاشته است و آمبولانسها برای حمل مجروحان به محل مورد حمله در رفت و آمد هستند.

از سوی دیگر سازمان مهاجرت بین المللی اعلام کرد: کشتی اعزام شده برای انتقال هزاران آواره به مصراته در ساحل پهلو گرفته است.

خبر دیگر اینکه ناتو اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته هفت انبار مهمات نیروهای قذافی را در طرابلس، الزنتان و نزدیکی مصراته مورد هدف قرار داده است. همچنین در حملات ناتو هفت تانک و چند سکوی موشک انداز گردانهای قذافی منهدم شد.

از سوی دیگر انقلابیون اعلام کردند شهر مصراته از کمبود مواد غذایی و دارویی رنج می برد و کشتی های کمک رسانی در نزدیکی سواحل مصراته لنگر انداخته اند.

منابع وابسته به انقلابیون تصریح کردند: حملات هوایی گسترده هواپیماهای جنگی ناتو به مصراته این فرصت را داده است که از گلوله باران نیروهای قذافی در امان باشند.

این منابع تاکید کردند: کشتی های کمک رسانی در ساحل مصراته لنگر انداخته اند و هزاران مجروح و آواره منتظر خروج از محاصره هستند.

یکی از شاهدان عینی در مصراته گفت : من در کوی "الغیران جنوبی" نزدیک به فرودگاه مصراته هستم انقلابیون در تلاش هستند که پیشروی نیروهای قذافی را مهار کنند. من صدای انفجارها را در جنوب می شنوم. تک تیراندازان و مزدوران قذافی در برخی ساختمانهای الغیران مسقر هستند.

یکی دیگر از شاهدان تصریح کرد: حدود نیم میلیون نفر در مصراته به کمکهای غذایی نیاز دارند. نیروهای قذافی کارگران خارجی را دستگیر می کنند تا علیه انقلابیون بجنگند.

یک شاهد عینی دیگر هم گفت : نگرانی از خبرچینان قذافی در مصراته زیاد شده است و انقلابیون افرادی را که برای قذافی خبر چینی می کردند، دستگیر کرده اند؛ نیروهای قذافی این افراد را شستشوی مغزی داده اند.