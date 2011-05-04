فرودگاه هرات هدف حملات طالبان قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر از شهر هرات، یک مقام امنیتی افغان که خواست نامش فاش نشود گفت : نیروهای طالبان مواضع نیروهای خارجی مستقر در این فرودگاه را هدف حمله قرار داده اند.

طالبان با به عهده گرفتن این رویداد مدعی شدند: 6 راکت پرتاب شده از سوی اعضای این گروه به تاسیسات فرودگاه خسارات وارد کرد. این در حالی است که تاکنون نیروهای خارجی در این باره اظهار نظر نکردند.

فرودگاه هرات در 20 کیلومتری شهر قرار دارد که نظامیان اسپانیا، آمریکا و ایتالیا در آن مستقر هستند و همواره از سوی مخالفین مورد حملات قرارمی گیرند، ولی تاکنون فرد و یا گروهی را در این باره بازداشت نکرده اند.



