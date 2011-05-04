بیماری تب برفکی دام در 5 استان کشور مشاهده شد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، سید محسن دستور عصر چهارشنبه در حاشیه دیدار با امام جمعه سمنان در جمع خبرنگاران در سمنان گفت: دامداران از جابجایی غیرمجاز و کنترل نشده دامها در مناطق مختلف خودداری و با دامپزشکی هماهنگ باشند.

وی با اعلام کاهش 30 تا 40 درصدی کانون های بیماری سل و بروسلوز با اقدامات کنترلی این سازمان در کشور گفت: امسال 4 مرکز آزمایشگاهی تخصصی دامپزشکی، تجهیز و راه اندازی می شود.

دستور با بیان اینکه 10 مرکز آزمایشگاهی تخصصی و 6 مرکز بررسی سازمان دامپزشکی در کشور در حال ساخت و تجهیز است، گفت: ایجاد درمانگاههای مرجع شناسی بیماری و مراکز پایش باقیمانده های مضر در فرآورده های دامی از برنامه های امسال این سازمان است.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور به فعالیت 220 کشتارگاه صنعتی طیور در کشوراشاره کرد و گفت: به رغم تعطیلی 40 درصد کشتارگاه های سنتی کشور در قالب طرح ملی ساماندهی کشتارگا هها، اما هنوز افزون بر 300 کشتارگاه سنتی در کشور موجود است.

به گفته وی، سازمان دامپزشکی، سال گذشته بیش از 9 میلیارد تومان غرامت و خسارت ناشی از حذف دام و لاشه مبتلا به بیماری، به دامداران پرداخت کرده است.