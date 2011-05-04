به گزارش خبرگزاری مهر، امضای توافقنامه آشتی میان فتح و جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) خشم صهیونیستها را برانگیخت.

بنا بر گزارش روزنامه صهیونیستی هاآرتض "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی ضمن محکوم کردن این اقدام مدعی شد توافق گروههای فلسطینی در راستای حمایت از تروریسم صورت گرفته است.

ساعتی پیش رهبران دو جنبش فلسطینی فتح و حماس در قاهره پیمان آشتی ملی را برای پایان دادن به اختلافات چهارساله خود امضا کرده و از آغاز دور جدیدی از روابط حسنه خبر دادند.

این در حالی است که پیشتر تل آویو هشدار داده بود تشکیلات خودگردان باید بین سازش با رژیم صهیونیستی و صلح با حماس یکی را انتخاب کند.

گفتنی است امروز چهارشنبه "خالد مشعل" رئیس دفتر سیاسی حماس پس از امضای توافقنامه آشتی ملی گفت این جنبش به دنبال ثبات و استقلال سرزمین فلسطین و تشکیل کشوری به پایتختی بیت المقدس است.